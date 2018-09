El relato de cómo murió el héroe de Herrera

Fotos HOGAR. La casa materna en la localidad santiagueña de Herrera, donde su madre lo esperó por años, pero nunca lo volvió a ver.

29/09/2018 -

Desde el Espacio de la Memoria, y en el marco del Plan del Proyecto Humanitario, los antropólogos del Equipo Argentino de Antropología Forense y los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Claudio Avruj, tuvieron a su cargo informar a las familias que el nombre de sus hijos se sumaron a la lista de los 97 soldados que ya fueron identificados en el cementerio de Darwin.

En diálogo con la prensa nacional, Adriana, la hermana de Mario que vive en Buenos Aires, contó cómo vivió y murió el héroe de Herrera.

Recordó que "tuvieron una infancia difícil, donde las tías siempre presentes y los abuelos hicieron de mamá y papá". Mario y Adriana crecieron muy unidos y compartiendo sueños.

Después de terminar la secundaria en Almirante Brown, Mario había empezado a trabajar en el taller de chapa y pintura con su tío José. "Pero a él le gustaba mucho jugar al fútbol, su sueño era llegar a Primera. Estaba jugando en club Talleres de Remedios de Escalada cuando le tocó ir a la guerra. Era zurdo jugando al fútbol, pero no al escribir", recordó Adriana.

Partió a las islas sintiendo que se estaba enamorando de una chica del barrio, a quien nunca presentó como novia oficial, pero se preocupó de mandarle saludos y recuerdos en cada una de las cartas que envió desde las islas.

El 11 de junio de 1982, cerca de las dos y veinte de la tarde, las bombas de los Sea Harrier cayeron sobre Moody Brooke. Allí, tres soldados murieron en el bombardeo. Mario Gustavo Rodríguez, condecorado como héroe post mórtem, fue uno de ellos.

Faltaban tres días para que el general Mario Benjamín Menéndez firmara el cese del fuego frente al general británico Jeremy Moore y finalizara la guerra de Malvinas.

"Primero nos dijeron que era desaparecido en acción, pero muchas explicaciones no nos dieron. Veinticinco años más tarde, un compañero de la X Brigada me buscó para contarme la verdad", contó Adriana a Infobae.

"José Luis Sandino estuvo en la guerra con mi hermano y me contó cómo murió. Los militares nos dijeron que le había pegado una esquirla, pero la verdad fue otra: él entraba a una guardia y en ese momento pasó el avión inglés y tiró la bomba. Mosto y José Indino, murieron con él".

En 2001, cuando por primera vez viajó a Darwin, nadie le había avisado que Mario no estaba reconocido: "Recorrí todo el cementerio buscando el nombre de mi hermano y no lo encontré. Me senté en una cruz cualquiera y dejé allí la placa que había llevado. Fue tristísimo".

Hoy Adriana sabe que Mario está en la tumba DA1-19 "y eso me trajo paz y alivio, aunque todo lo vivido hoy fue muy fuerte", reveló.