Fotos Agredió a golpes a un joven, y los amigos de la víctima la vengaron a "palazos"

29/09/2018 -

HERRERA, Avellaneda (C) Personal policial de la Seccional 19 investiga la denuncia radicada por Marcelo Gastón Orellana, de 27 años de edad, domiciliado en el barrio Chimpa de esta localidad, en contra de Julián Gómez, domiciliado en barrio Centro. El denunciante indicó que el jueves cerca de las 22 se encontraba con amigos en la estación del ferrocarril consumiendo bebidas alcohólicas. Posteriormente se hizo presente el denunciado junto a un amigo de nombre Adrián Quiñones, quienes comenzaron a provocarlos. Añadió en su denuncia que en un descuido Gómez le aplicó un golpe de puño en el rostro, produciéndole un corte en el pómulo izquierdo, y que para tal fin el agresor había utilizado una empuñadura de metal. Luego de unas horas, realizó denuncia Julián Gómez, (18), en contra de los ciudadanos Marcelo Orellana y Matías Roldán. Indicó que cuando transitaba por un camino vecinal cerca de las tres de la madrugada, observó luces de un automóvil y dos siluetas de personas, una a cada lado del camino. Cuando se acercó vio que se trataba de los denunciados, quienes portaban en sus manos dos palos de grandes dimensiones. Gómez narró que se agachó y aceleró la marcha, y en ese momento sintió el impacto de los palos en su motovehículo, pero no lograron derribarlo. Tras el incidente huyó del lugar ingresando por senderos para no ser perseguido por los agresores. La fiscalía de turno dispuso medidas de rigor y receptar testimonios a los presentes, y se cite a todos los protagonistas del incidente. Además solicitó que la causa sea remitida a la fiscalía en las condiciones que se encuentre, para continuar con la investigación.