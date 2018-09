29/09/2018 -

Silvio Santander está enfocado en el juego de esta noche ante Atenas, en el que espera un cambio de actitud con respecto al juego ante Instituto.

"Atenas es un equipo que tiene buenos jugadores, con chicos que ya han jugado hace dos temporadas, son de selecciones menores argentinas y tiene un potencial como mayor. Tenemos que recuperar niveles de competitividad para poder jugar estos partidos", explicó el entrenador bonaerense.

Consultado acerca de si saca algo positivo del juego ante Instituto, explicó: "Cuando se dan estos partidos no saco cosas positivas, no me pongo en un doble discurso. Hay una cuestión muy clara: estuvimos por debajo de la línea de competitividad que hay que tener para estos partidos y cualquier análisis que se haga es como que resulta en vano, porque cuando uno no compite desde lo actitudinal, desde el deseo de hacer todo con una porción de esfuerzo, cualquier análisis que hagamos se ve mal. Entonces, no saco nada positivo. Al contrario, estoy preocupado con esa situación".