Preventiva para mozo que apaleó a su novia embarazada

Fotos ACUSACIÓN Cecilia Gómez Castañeda y Malena Herrera desandaron los días tortuosos de la víctima.

29/09/2018 -

La jueza de Género, Cecilia Laportilla, dictó la prisión preventiva para un mozo, acusado de castigar a trompadas a su novia de apenas 17 años.

La medida recayó en contra de Juan Gabriel Soria, cuyo delito fue descripto por la doctora Malena Herrera y la fiscal Cecilia Gómez Castañeda.

En julio de 2017 fue el prólogo. Soria arribó de madrugada a la casa de la menor y escandalizó a todos. Ella le abrió la puerta y él la le dio una certera trompada en el rostro. Y huyó. Fue denunciado y la Fiscalía abogó por restricciones que Soria las vulneró cuantas veces quiso.

El 13 de diciembre, ella embarazada de tres meses, el sujeto volvió a la carga.

Mordeduras

La agredió a trompadas y hasta terminó mordiéndola, señaló la Fiscalía en su descripción de los hechos.

De nuevo, la familia de la adolescente lo denunció, pero Soria siguió en la suya: alcohol y hasta adicciones con drogas.

Siempre en función de las denuncias, en agosto de este año la policía terció para evitarle a la chica otra paliza desmedida.

La joven ya había dado a luz y Soria empezó a husmear en su celular y se puso como loco.

Fiel a su estirpe de cero diálogo y mucha violencia, tomó a trompadas a la menor y la mantuvo encerrada dentro de la habitación.

Como si no alcanzara, la habría amenazado con no darle de comer y no reconocer al hijo para que padeciera orfandad total económica, según relató la víctima en sus denuncias.

Ayer, la Fiscalía completó parte de la investigación del calvario de la joven madre, coronándola con la prisión preventiva firmada por la jueza Laportilla.