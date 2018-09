Morena Rial se enfrentó con su hermana Rocío

29/09/2018 -

Morena Rial tuvo un año explosivo. Protagonizó una pelea mediática con su papá Jorge, estuvo internada en una clínica psiquiátrica y recientemente confirmó que está embarazada de su pareja Facundo Ambrosioni. Pero si algo más le faltaba a la vida intensa de Morena era un enfrentamiento con su hermana, Rocío. Ahora, esto sucedió. Tras los mensajes que le llegaron a Rocío porque será tía, la joven escribió enojada en su cuenta de Instagram: "Para todos esos que me están diciendo ‘felicidades’ y que no sé qué cosa, córtenla por favor y gracias. Como ya sabrán, la persona involucrada y yo no tenemos una buena relación así que basta".

Además, Rocío expresó: "Me mata que ahora están dándome lecciones de vida de que ‘la vida en camino no tiene la culpa’. No es que va a nacer y le voy a declarar la guerra. Cálmense. Lo único que digo es que dejen de felicitarme porque para mí no es nada lindo".

Por su parte, Morena no se quedó callada y salió a responderle sin filtro en Instagram: "Pobre piba. Le encanta vivir de la mafia del padre. Gracias a Dios ya estamos lejos de ellos y no tenemos relación porque una buena persona no hace lo que ellos hicieron conmigo sólo porque los maté por las redes sociales".