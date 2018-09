El Club de Leones de La Banda y el Club Leo Shunko participaron de "Argentina limpia 2018"

Fotos LABOR. Socios leones y leos comenzaron la jornada desde muy temprano, constituyéndose en diferentes lugares de la ciudad de La Banda.

29/09/2018

El Club de Leones La Banda Dr Jorge W. Ábalos y su Club Leo Shunko participaron de la campaña nacional "Argentina limpia 2018".

"Argentina limpia" es un encuentro nacional para limpiar de basura aquellos espacios naturales o lugares comunitarios que sirven para el desarrollo de actividades sociales o que forman parte del paisaje de un lugar. Este evento se realiza con motivo de conmemorarse del día internacional de la limpieza el 15 de setiembre de cada año.

Espacios

Calles, rutas, plazas, bosques, riberas, playas, ríos, mares, montañas, cualquier espacio que deseemos conservar constituyen el lugar indicado para liberar de basura y devolver la estética natural o urbana que lo destaque.

Leones y leos comenzaron la jornada desde muy temprano, constituyéndose en diferentes lugares de la ciudad de La Banda. En un primer momento se centraron en los alrededores de dos establecimientos educativos, donde recogieron, plásticos, papeles y otros elementos arrojados por transeúntes o vecinos. Luego se dirigieron hasta el sector de la autopista La Banda - Santiago en donde realizaron el mismo trabajo. El grupo estuvo encabezado por las presidentas de ambos clubes, León Ana Ledesma y Leo Joanna Guzmán, quienes junto a leones y leos fueron desarrollando la actividad y colocando en bolsas la basura recogida para que luego sea recolectada y depositada en el basurero municipal.

Con esta actividad se busca concientizar sobre la problemática ambiental que la basura representa, porque se considera que "la mejor basura es la que no existe". También hay que tener presente que esta unión de esfuerzos y conocimientos tiene como misión hacer de la Argentina un país limpio y saludable, acabando con la basura mal gestionada, además de elevar el sentido de pertenencia de los habitantes y mejorar la imagen a nivel local, nacional e internacional.

Lema

Los leones y leos de La Banda a través de su participación en esta campaña desean impactar en toda la población, pero principalmente en los jóvenes y adultos, quienes hoy por hoy tienen la posibilidad de organizar y participar de una acción de limpieza. Basados en el lema "Quien limpia hoy, no ensuciará mañana" el Club de Leones y el Club Leo intentan que muchas personas más participen de esta campaña el día de mañana y recuerden que una vez limpiaron su lugar y que por ello no es bueno volverlo a ensuciar, y de este mismo modo no permitirán que otros lo hagan.

En consonancia con una de las causas globales de Lions International que se basan en el cuidado del medio ambiente el Club de Leones La Banda y el Club Leo Shunko continuarán desarrollando actividades relacionadas al tema e invitan a toda la comunidad a ser parte de ellas.