Jimena Barón habló sobre sus escenas de sexo en la película de Rodrigo

Fotos Jimena Barón.

Hoy 18:26 -

En una reciente entrevista, Jimena Barón habló de las escenas de sexo que tuvo que realizar durante la filmación de la película “El Potro”, en la que interpretó a Marixa Balli, ex pareja del cantante cordobés.

Te recomendamos: "Lindsay Lohan quiso secuestrar a dos chicos refugiados y la golpearon"

“La escena duró una hora y cuarenta, fue un desafío muy grande. No había hecho nunca escenas de sexo, él tampoco”, declaró la actriz. Y agregó: “Para ambos fue un montón, pero nos tranquilizamos mutuamente”.

Durante el reportaje también habló sobre la polémica que se generó de que su personaje no haya tenido el cabello oscuro, sin embargo, aclaró: “No sé qué polémica hubo con Marixa, de hecho yo me junté con ella y fue súper amorosa conmigo. Creo que tiene enojo con la producción, yo soy actriz y una empleada, la que me dice qué hacer es la directora”.