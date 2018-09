Subieron los combustibles y ya se aplican alzas en los alimentos y medicamentos

30/09/2018 - Los precios de los combustibles tuvieron su 13º aumento en lo que va del año, esta vez encabezados por la petrolera Axion que incrementó tanto las naftas como el gasoil entre un 8 y 9%, a la par que desde octubre se encarecen también el GNC, los alimentos, entre un 7 y 9% así como también los productos de limpieza e higiene personal hasta 12% y los medicamentos un 4% promedio. La suba de las naftas y el gasoil estaba prevista para la semana venidera pero, el cierre en alza del dólar que escaló hasta casi $42 el último viernes del mes, desencadenó un anticipo de esa alza. Entre hoy y el martes, se espera que el resto de las petroleras continúen por esa misma senda. En especial YPF que posee más del 50% del mercado, hará su propio ajuste en las próximas horas. Asimismo, según confirmaron desde la Cámara de Expendedores local (Cepase) hasta el próximo fin de semana se concretará un nuevo incremento también en los precios del GNC (Gas Natural Comprimido) ya que la Secretaría de Energía debe definir el dólar de referencia que utilizarán las productoras de gas para cobrar a distribuidoras y expendedoras de servicio, un nuevo precio del gas en boca de pozo. La petrolera Axion elevó el litro de nafta Súper a $41,70 (8,9%), la Premium a $48,71 (7,7%), el diésel a $37,12 (7,9%) y el diésel Premium a $43,29 (6,4%). “Tenemos entendido que el resto de las petroleras va a seguir en cascada el aumento de Axion en las próximas horas, teníamos estimado extraoficialmente un incremento que iba a ser inferior, pero vamos a ver cómo lo toma YPF, extraoficialmente lo que se dice es que aplicaría un incremento no mayor al 6%, pero eso lo sabremos cuando estén operativos los nuevos precios en surtidor”, señaló Pedro Llorvandi, presidente de la Cepase. Destacó que “en el caso del GNC aún no tenemos definición sobre el nuevo valor de las comercializadoras, esperamos que entre el lunes y martes nos den los nuevos precios, pero las comercializadoras aún no tenían un valor definido”. De todas maneras, confirmó que a lo largo de la semana próxima se producirá la definición de cuál será el incremento. Destacó que “la Argentina le vende a Chile gas a U$S4,5 el millón de BTU, cuando internamente nosotros tenemos estipulado un valor de U$S5,5 el millón de BTU, o sea a los argentinos en el mercado interno les vende más caro el gas que a Chile”, señaló. “El aumento de los combustibles lo que dicen las petroleras es por el incremento del dólar oficial en las últimas semanas, por eso se pasó de un incremento que estaba previsto de un 6% a un 8%, además del cierre del barril de petróleo Brent que cerró por arriba de los U$S82, cuando hace un mes valía U$S72”, agregó. Puntualizó que “el barril ha tenido un aumento de un 16% casi en un mes y lo que nos dicen las petroleras es que está ligado a la suspensión de exportación de petróleo que tendrá Irán desde noviembre, país que integra la Opep, lo que le mete presión a la suba al precio del petróleo. Ese porcentaje de suba es una barbaridad”. Alimentos A su vez, desde una cadena de supermercados señalaron que comenzaron a recibir nuevos listados de precios. De hecho, comenzaron a remarcar los valores de cientos de productos desde este sábado, continuarán hoy y prevén finalizar el lunes. “Por el porcentaje que vemos de aumento y la lectura que hacemos de cada uno de ellos, se ve que hay empresas que están especulando con un dólar a $43. Hemos recibido una nueva andanada de suba de precios en alimentos, limpieza y en productos de higiene personal”, señaló Alberto, encargado de compras de una cadena de supermercados. Agregó que “las empresas principales de limpieza, de alimentos, todas han pasado listados con incrementos. En alimentos entre un 9 a 10% de aumento, todo lo que es higiene personal entre un 10 y 12%, por eso la gente va a sentir un fuerte impacto. Nosotros ya lo empezamos a aplicar, nada más que son tantos artículos que solo a algunos les hemos cambiado los precios, a otros lo haremos entre mañana y el lunes”, señaló. Por ejemplo uno de los alimentos de uso frecuente en las cocinas como el aceite de girasol, por litro “la suba es de unos $5 a $6, va a pasar de $60 promedio a $65 en primeras marcas. En las segundas marcas, se puede conseguir entre $50 y $55”, agregó. Desde otro negocio, Juan Carlos señaló que el alza está también ya instalada en todos los lácteos y sus derivados. Por ejemplo, la leche en sachet por litro de segunda marca está a $24. Las de primeras marcas se ubican en los $26 a $28. Otro producto que subió es la leche en polvo. En especial una muy demandada como lo es la Nido. “La leche Nido ha subido unos $30, todo el mundo la tenía a $150, pero ahora todos la subieron a $180 a $190. Esos son precios normales de venta. La verdad que está todo muy complicado”, agregó Ricardo, otro encargado de compras de un supermercado. Otros productos como los fideos de segundas marcas se ubican entre los $22 y $24. Hasta hace dos meses, tenían un costo inferior a los $20. Algunos ejemplos de estas alzas se reflejan también en los productos de higiene personal. Un jabón Rexona por unidad cuesta $22, cuando hace un mes valía menos de $20. Un desodorante de la misma marca, de $60 aumentó a $85. La suba de precios, según coinciden en los supermercados ya ha comenzado a resentir las ventas. “Hay caídas que rondan entre un 20 y 25% en septiembre. La recesión se está sintiendo, nosotros veníamos sumando unidades de negocio y no sentíamos tanto la caída, pero ahora lo estamos sufriendo mucho. Hay una caída fuerte, a esta altura sabemos que no la vamos a poder revertir para lo que queda del año”, señaló Alberto. l