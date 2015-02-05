CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de septiembre de 2018

A LAS 12.00 LA PEÑA DE MORFI.

30/09/2018 -

CANAL 7

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 LOS SIMPSONS

17.30 CINE. UNA NOCHE EN EL MUSEO 3

19.15 CINE. BAJO LA MISMA ESTRELLA

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. BAJO LA MISMA ESTRELLA (CONTINÚA)

21.45 OPINIÓN DEPORTIVA

22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA

00.15 PASADOS DE COPAS, DRUNK HISTORY

00.45 CHICAS DE VIAJE

01.15 COMEDY CENTRAL STAND UP

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 PASIÓN DE DOMINGO

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

20.30 LA CORNISA


CANAL 9

12.00 FIESTA ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 TRIBUNA CALIENTE

15.30 EL CHAVO

16.00 COMBATE

 

TV PÚBLICA

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

20.00 CANTORAS

21.00 OJOS DE VIDEOTAPE

 

EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 PPT


CANAL14

12.00 SÁBADO SAGRADO

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 DALE FERRO

15.00 BMX - SUPERCROSS - COPA MUNDIAL - VIVO LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.30 RECORDANDO

19.00 QUIEN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

22.00 DE A DOS

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. ALMIRANTE BROWN

 

CANAL4

09.00 SERIES ANIMADAS

11.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME


PELÍCULAS

SPACE

07.13 HOP. REBELDE SIN PASCUA

09.02 MINI ESPÍAS Y LOS LADRONES DEL

TIEMPO 4

10.45 ROBIN HOOD

13.31 CARS

15.48 MINI ESPÍAS Y LOS LADRONES DEL

TIEMPO 4

17.30 EL CÓDIGO ENIGMA

19.48 UNA BUENA MENTIRA

22.00 EL TRIUNFO DEL ESPÍRITU

TCM

06.32 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS

08.09 LOS CAZAFANTASMAS II

10.02 LA PEQUEÑA PÍCARA

11.52 TOOTSIE

14.03 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

16.02 MI PRIMER BESO

17.58 CUENTA CONMIGO

19.31 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

22.00 CARACORTADA

TNT

06.00 BUZZ - SEASON 7

06.10 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI

07.39 TOY STORY 2

09.24 DINOSAURIO

10.49 MATILDA

12.32 FURIA DE TITANES

14.22 2012

17.09 ¿QUÉ PASÓ AYER?

19.07 INTENSA MENTE

20.58 EL SECRETO DE SELENA

22.00 EL SECRETO DE SELENA

23.00 PETER PAN

00.59 BOURNE. EL ULTIMÁTUM

SPACE

07.24 SPECIAL ID. DRAGÓN CLANDESTINO

09.02 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

12.00 LUCHA LIBRE AAA

13.15 CHAPPIE

15.31 GUARDIANES DE LA GALAXIA

17.53 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

20.39 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

23.34 LA REDADA

CINECANAL

10.30 COMER, REZAR, AMAR

12.55 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE

14.45 MONSTER TRUCKS

16.35 LA ERA DE HIELO 3

18.15 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

20.02 EL PLANETA DE LOS SIMIOS REVOLUCIÓN

22.00 MISIÓN RESCATE

00.30 ALIADOS

02.42 LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS

MUJERES

SONY

10.00 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR

12.00 EL VENGADOR FANTASMA

14.00 HOMBRES DE NEGRO 3

16.00 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

18.00 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR

20.00 EL VENGADOR FANTASMA

22.00 EL CASTIGADOR

00.30 HOMBRES DE NEGRO 3

02.30 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR


A DÓNDE IR

ADATISE

(LIBERTAD Nº 175)

ESTE DOMINGO, A LAS 21.30, UN

ELENCO SANTIAGUEÑO ESTRENARÁ

LA OBRA TEATRAL “KAMIKAZE”.

TEATRO LA CASA

(PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-

2799)

* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS

22, VULGAR, SAJRAS Y VYSCERYS

PRESENTARÁN SUS RESPECTIVOS

TRABAJOS DISCOGRÁFICOS.

* JUEVES 11 DE OCTUBRE,

LAS DIFERENCIAS Y SAPERE

AURE.

* SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS

22, LOS KARANES Y BANDAS DE

ROCK LOCAL.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE

20 A 21.30, SE DICTAN CLASES

DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,

DESTINADAS A ADOLESCENTES

Y ADULTOS.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON

ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA

DE PLAZA LUGONES TE INVITA

A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

PIE PEQUEÑO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

14:30 (Cast) 16:30 (Cast) 18:30

(Cast) 20:30 (Cast)

EL DEPREDADOR (3D)

CIENCIA FICCIÓN (13 años)

30/09- 03/10 22:30 (Subt)

EL DEPREDADOR (2D)

CIENCIA FICCIÓN (13 años)

14:10 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

30/09 - 03/10 20:30 (Subt) 22:35

(Subt) 00:45 (Subt)

LA CASA CON UN RELOJ EN

SUS PAREDES (2D)

TERROR , FANTASÍA (ATP)

14:20 (Cast) 16:30 (Cast))

SLENDER MAN (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

30/09 - 03/10 18:45 (Cast) 20:45

(Subt) 22:45 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

14:10 (Cast) 16:10 (Cast) 18:10 (Cast)

20:15

ACUSADA (2D):

DRAMA (+16 AÑOS)

HASTA EL 03/10 22:20 (Cast)

SOLEDAD (2D):

ROMANCE, DRAMA (+13 AÑOS)

30/09 00:30 (Cast)

SANGRE BLANCA (2D)

THRILLER (16 ANOS)

29/09 16:20 (Cast))

HISTORIAS DE ULTRATUMBA

(2D)

TERROR, DRAMA (+13 AÑOS)

HASTA EL 03/10 18:20 (Cast)

MILLA 22 (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

30/09 - 03/10 20:30 (Subt) 22:30

(Subt) 00:40 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20

CASTELLANO 3D 17:30

SLENDER MAN APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:30 - 22:50

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)

EL DEPREDADOR APTA 13 CON

RESERVA

CASTELLANO 3D 20:00

CASTELLANO 2D 22:30

SUBTITULADO 2D 22:30 (SÓLO JUEVES)

LA CASA CON UN RELOJ EN

LAS PAREDES APTA

CASTELLANO 2D 18:10

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA

CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO

LOS JUEVES)

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de septiembre de 2018

También te puede interesar