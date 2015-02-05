CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de septiembre de 2018
A LAS 12.00 LA PEÑA DE MORFI.
Por El Liberal
30/09/2018 -
CANAL 7
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 LOS SIMPSONS
17.30 CINE. UNA NOCHE EN EL MUSEO 3
19.15 CINE. BAJO LA MISMA ESTRELLA
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. BAJO LA MISMA ESTRELLA (CONTINÚA)
21.45 OPINIÓN DEPORTIVA
22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA
00.15 PASADOS DE COPAS, DRUNK HISTORY
00.45 CHICAS DE VIAJE
01.15 COMEDY CENTRAL STAND UP
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 PASIÓN DE DOMINGO
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
CANAL 9
12.00 FIESTA ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 TRIBUNA CALIENTE
15.30 EL CHAVO
16.00 COMBATE
TV PÚBLICA
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
20.00 CANTORAS
21.00 OJOS DE VIDEOTAPE
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 PPT
CANAL14
12.00 SÁBADO SAGRADO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 DALE FERRO
15.00 BMX - SUPERCROSS - COPA MUNDIAL - VIVO LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.30 RECORDANDO
19.00 QUIEN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
22.00 DE A DOS
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. ALMIRANTE BROWN
CANAL4
09.00 SERIES ANIMADAS
11.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
SPACE
07.13 HOP. REBELDE SIN PASCUA
09.02 MINI ESPÍAS Y LOS LADRONES DEL
TIEMPO 4
10.45 ROBIN HOOD
13.31 CARS
15.48 MINI ESPÍAS Y LOS LADRONES DEL
TIEMPO 4
17.30 EL CÓDIGO ENIGMA
19.48 UNA BUENA MENTIRA
22.00 EL TRIUNFO DEL ESPÍRITU
TCM
06.32 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS
08.09 LOS CAZAFANTASMAS II
10.02 LA PEQUEÑA PÍCARA
11.52 TOOTSIE
14.03 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
16.02 MI PRIMER BESO
17.58 CUENTA CONMIGO
19.31 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
22.00 CARACORTADA
TNT
06.00 BUZZ - SEASON 7
06.10 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI
07.39 TOY STORY 2
09.24 DINOSAURIO
10.49 MATILDA
12.32 FURIA DE TITANES
14.22 2012
17.09 ¿QUÉ PASÓ AYER?
19.07 INTENSA MENTE
20.58 EL SECRETO DE SELENA
22.00 EL SECRETO DE SELENA
23.00 PETER PAN
00.59 BOURNE. EL ULTIMÁTUM
SPACE
07.24 SPECIAL ID. DRAGÓN CLANDESTINO
09.02 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
12.00 LUCHA LIBRE AAA
13.15 CHAPPIE
15.31 GUARDIANES DE LA GALAXIA
17.53 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL
INVIERNO
20.39 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
23.34 LA REDADA
CINECANAL
10.30 COMER, REZAR, AMAR
12.55 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE
14.45 MONSTER TRUCKS
16.35 LA ERA DE HIELO 3
18.15 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
20.02 EL PLANETA DE LOS SIMIOS REVOLUCIÓN
22.00 MISIÓN RESCATE
00.30 ALIADOS
02.42 LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS
MUJERES
SONY
10.00 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR
12.00 EL VENGADOR FANTASMA
14.00 HOMBRES DE NEGRO 3
16.00 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
18.00 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR
20.00 EL VENGADOR FANTASMA
22.00 EL CASTIGADOR
00.30 HOMBRES DE NEGRO 3
02.30 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR
A DÓNDE IR
ADATISE
(LIBERTAD Nº 175)
ESTE DOMINGO, A LAS 21.30, UN
ELENCO SANTIAGUEÑO ESTRENARÁ
LA OBRA TEATRAL “KAMIKAZE”.
TEATRO LA CASA
(PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-
2799)
* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS
22, VULGAR, SAJRAS Y VYSCERYS
PRESENTARÁN SUS RESPECTIVOS
TRABAJOS DISCOGRÁFICOS.
* JUEVES 11 DE OCTUBRE,
LAS DIFERENCIAS Y SAPERE
AURE.
* SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS
22, LOS KARANES Y BANDAS DE
ROCK LOCAL.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE
20 A 21.30, SE DICTAN CLASES
DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,
DESTINADAS A ADOLESCENTES
Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON
ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA
DE PLAZA LUGONES TE INVITA
A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
PIE PEQUEÑO (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
14:30 (Cast) 16:30 (Cast) 18:30
(Cast) 20:30 (Cast)
EL DEPREDADOR (3D)
CIENCIA FICCIÓN (13 años)
30/09- 03/10 22:30 (Subt)
EL DEPREDADOR (2D)
CIENCIA FICCIÓN (13 años)
14:10 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
30/09 - 03/10 20:30 (Subt) 22:35
(Subt) 00:45 (Subt)
LA CASA CON UN RELOJ EN
SUS PAREDES (2D)
TERROR , FANTASÍA (ATP)
14:20 (Cast) 16:30 (Cast))
SLENDER MAN (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
30/09 - 03/10 18:45 (Cast) 20:45
(Subt) 22:45 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
14:10 (Cast) 16:10 (Cast) 18:10 (Cast)
20:15
ACUSADA (2D):
DRAMA (+16 AÑOS)
HASTA EL 03/10 22:20 (Cast)
SOLEDAD (2D):
ROMANCE, DRAMA (+13 AÑOS)
30/09 00:30 (Cast)
SANGRE BLANCA (2D)
THRILLER (16 ANOS)
29/09 16:20 (Cast))
HISTORIAS DE ULTRATUMBA
(2D)
TERROR, DRAMA (+13 AÑOS)
HASTA EL 03/10 18:20 (Cast)
MILLA 22 (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
30/09 - 03/10 20:30 (Subt) 22:30
(Subt) 00:40 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20
CASTELLANO 3D 17:30
SLENDER MAN APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:30 - 22:50
SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)
EL DEPREDADOR APTA 13 CON
RESERVA
CASTELLANO 3D 20:00
CASTELLANO 2D 22:30
SUBTITULADO 2D 22:30 (SÓLO JUEVES)
LA CASA CON UN RELOJ EN
LAS PAREDES APTA
CASTELLANO 2D 18:10
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA
CASTELLANO 2D 22:40
SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO
LOS JUEVES)