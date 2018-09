Prevén que los pan dulces no bajarán de $100 para fin de año

30/09/2018 - Los supermercados suelen iniciar en septiembre o en octubre, las compras anticipadas de productos navideños y de fin de año. Pero este año no están consiguiendo precios con tanta anticipación, lo cual marca aún más unos meses como los próximos que ya comenzaron a salir de la normalidad. “Hemos pedido listas de precios a nuestros proveedores habituales, pero aún no las tienen. No pueden terminar de armarlas. Ante nuestra insistencia nos han señalado que a las listas del año pasado, le apliquemos un aumento del 50%”, apuntó Ricardo, encargado de compras de un supermercado. En ese contexto, por ejemplo, los precios que se están manejando “hoy” para los productos navideños por ejemplo, “para un pan dulce de 400 gramos de primera marca, va a estar en los $100 y los budines de 200 gramos también de marcas líderes entre $60 a $70”, indicó. A su vez, “los pan dulces de segundas marcas van a rondar entre los $60 a $70 los de 400 gramos y los budines de 200 gramos de segunda marca van a estar en los $40 y $50”. l