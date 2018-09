El lóbulo occipital: Sus funciones, su ubicación, sus áreas, sus características, su estructura, sus enfermedades y lesiones (1ª parte)

30/09/2018 -

Toma aire y echa un vistazo a todo lo que te envuelve en este mismo instante, sin prisas. El mundo está lleno de bellezas, de pequeños matices que conforman nuestra apasionante realidad. Si la mayoría de nosotros somos capaces de percibir cada estímulo visual que nos rodea se debe, en esencia, al lóbulo occipital. Esa área de nuestro cerebro situada a la altura de la nuca. Resulta llamativo cómo esta región, siendo la más pequeña de entre el resto de los lóbulos cerebrales, es sin duda la que más marca nuestra vida cotidiana. Su principal finalidad nos puede parecer sencilla en un principio; recibir información a través de nuestros ojos para después, procesarla y conducirla hasta el lóbulo frontal para que éste emita una respuesta. El lóbulo occipital es uno de los lóbulos de menor tamaño que se encuentra ubicado en la parte trasera del encéfalo, entre el cerebelo, el lóbulo temporal y el parietal. Cada persona tiene dos de ellos de forma simétrica separados por una cisura. Ahora bien, si analizamos detenidamente ese primer vistazo que hemos dado a nuestro alrededor, nos daremos cuenta de que dicha tarea no es tan fácil. Cuando nuestro cerebro mira cada estímulo, lleva a cabo un gran número de procesos. Analiza distancias respecto a nuestra posición, los movimientos así como los tamaños, y además procesa la luz (el color). Algo que realizamos sin ser conscientes de ello, implica una elevada sofisticación neurológica y neuropsicológica, una precisión absoluta donde el lóbulo occipital nos permite sin duda movernos con efectividad en nuestro día a día. Es pequeño, pero altamente especializado y eficaz. El lóbulo occipital es importante para el cuerpo humano porque nos ayuda a entender correctamente lo que están viendo los ojos. Estos lóbulos tienen que ser muy rápidos para lograr procesar toda la información de manera rápida que envían nuestros ojos al cerebro. Al igual que la forma en que el lóbulo temporal da sentido a la información auditiva, el lóbulo occipital da sentido a la información visual para que podamos comprenderla. Si nuestro lóbulo occipital se encuentra dañado o lesionado, no podríamos procesar correctamente las señales visuales, por lo que se produciría confusión visual.

Localización y estructura

Los dos lóbulos occipitales están ubicados en la corteza cerebral humana y son los más pequeños. Se encuentran localizados en la parte más posterior de nuestro cráneo, mientras que los lóbulos occipitales también forman parte del cerebro anterior. Los lóbulos occipitales se encuentran apoyados en el cerebelo. Los dos lóbulos estructuralmente se encierran en sus respectivos hemisferios cerebrales por medio de la separación de la fisura cerebral. En el borde frontal podemos encontrar diferentes circunvoluciones laterales occipitales, que están separadas por medio del surco occipital lateral. El lóbulo occipital se sitúa en el área posterior de la corteza cerebral. Ocupa más o menos el 12% del neocórtex y se conecta a su vez con la corteza visual primaria y de asociación y con el surco calcarino, una circunvolución que se encuentra justo en su interior. Todas estas conexiones hacen que se alce como un centro neural de la visión humana y la percepción visual. Cabe señalar además que, como ocurre con todos nuestros lóbulos cerebrales, cuenta con un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. No obstante, cada uno queda aislado del otro por la separación de la fisura cerebral, apoyándose a su vez en el cerebelo y la duramadre.

Las áreas del lóbulo occipital

Las áreas que podemos encontrar en el lóbulo occipital son las siguientes: Área visual primaria: se encuentra ubicada en la región más posterior del lóbulo occipital. Tiene una buena definición del mapa de la visión. Las lesiones en la zona producen ceguera cortical. Área visual secundaria: está formada por dos regiones diferentes, la corteza pre estriada que se localiza alrededor el área visual primaria y la inferotemporal que se localiza en la zona inferior del lóbulo izquierdo. La corteza preestriada está con la memoria y la asociación con experiencias visuales pasadas. La corteza lesionada produce falta de reconocimiento. Área visual terciaria: sus células son sensibles a la orientación y la disparidad binocular. Participa en el análisis del color y la forma de los estímulos visuales.

Sus funciones

El lóbulo occipital está relacionado con la corteza visual, la cual es la zona de la corteza cerebral en donde la información que viene desde las retinas llega primero. Esta corteza visual se encuentra dividida en varias regiones las cuales se clasifican dependiendo del nivel de procesamiento. La corteza visual es la parte del lóbulo occipital que se encarga de procesar todos los datos visuales por decirlo de alguna manera, originales, y es la que se encarga de detectar los patrones generales que pueden ser encontrados dentro de la información que es obtenida por medio de nuestros ojos. Estos datos originales de lo que se ve son enviados a otras partes del lóbulo occipital, partes que tienen como función hacer un procesamiento más minucioso de la visión y luego mandan la información que ya ha sido analizada a otras áreas del encéfalo. También interviene en la evaluación de las diferentes distancias y la profundidad de las cosas. Ayuda además a codificar los recuerdos, a darles un significado, a elaborar respuestas de índole lingüística y la forma correcta de dar respuestas a la información que nos rodea. Nuestra comprensión del mundo se basa casi en exclusiva en el sentido de la vista. El lóbulo occipital está procesando estímulos visuales de forma permanente, analizando distancias, formas, colores, movimientos… Todo aquello que le llega a través de la retina pasa por este centro de análisis y procesamiento, para después enviar la información a la corteza cerebral. No obstante, para llegar a ejecutar ese proceso de información, debe pasar primero por una serie de áreas y aquí las menciono de forma más técnica para una mejor comprensión para los lectores que entienden de lo que me estoy refiriendo. Área visual primaria o región 17 Brodmann o V1. Estamos en la región más posterior del lóbulo occipital, también conocida como la V1. En caso de sufrir una lesión en esta región la persona sería incapaz de ver porque no podría procesar ningún estímulo a pesar de que sus retinas y sus ojos estén en buen estado. Área visual secundaria (18 de Brodmann) o V2. Aquí se extiende la corteza pre-estriada y la inferotemporal. La primera además de recibir información del área visual primaria, se encarga también de estimular la memoria. Es decir, podemos asociar los estímulos visuales con otros vistos con anterioridad. Por su parte, la corteza inferotemporal nos ayuda a reconocer aquello que vemos. Área visual terciaria (19 de Brodmann) o V3, V4 y V5. Esta área recibe información de las estructuras anteriores. Su principal función es procesar el color y el movimiento.