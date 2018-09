El lóbulo occipital: Sus funciones, su ubicación, sus áreas, sus características, su estructura, sus enfermedades y lesiones (2ª parte)

30/09/2018 -

Sus características

Las principales características del lóbulo occipital son: Se encuentra dividido en dos diferentes hemisferios y el cerebro tiene un lóbulo occipital derecho y uno izquierdo separados por medio de una cisura. No ha presentado a lo largo de la evolución un incremento en su tamaño. No tiene vulnerabilidad ante las lesiones debido a su ubicación, sin embargo, una lesión grave en el cerebro puede llegar a tener repercusiones en cuanto a la habilidad visual y perceptiva del cuerpo.

Lesiones y enfermedades

Algunas de las enfermedades más comunes del lóbulo occipital son las siguientes: Epilepsia: estudios han probado que el lóbulo occipital se encuentra estrechamente relacionada con la aparición de la epilepsia. Por lo general se presentan diferentes manifestaciones visuales como manchas, ceguera en un campo de visión o ceguera. Algunas personas observan destellos de luz o chispas. Las alteraciones en la visión de los objetos o las imágenes también son signos característicos. Alucinaciones: los trastornos pueden causar alucinaciones visuales y diferentes tipos de ilusiones. Las alucinaciones pueden ser producidas por lesiones en la región occipital o convulsiones. Las ilusiones visuales suceden cuando los objetos parecen más grandes o más pequeños de lo que realmente son o tienen diferencias de colores. Lesiones en el área de asociación parietal- temporal-occipital: son capaces de originar ceguera y pronunciación de palabras con problemas de escritura. Las lesiones que se producen en el lóbulo occipital derecho producen una pérdida en la visión en ambos ojos y la disminución en la discriminación de los movimientos. Caídas, accidentes de tránsito, accidentes cerebrovasculares, infecciones… Las condiciones que puede provocar una lesión o alteración en el lóbulo occipital pueden ser inmensas y hasta permanentes, tal y como nos revela un estudio llevado a cabo en la Universidad de Nihon, Tokio, Japón. Visión ciega La visión ciega o ceguera cortical aparece como consecuencia de una lesión bilateral en la corteza visual primaria. Los pacientes con este problema ven formas difusas, estímulos vagos de los que no pueden reconocer ni la forma ni el color, ni la situación y ni siquiera si se están moviendo o no. Por ejemplo un paciente con una lesión en el lóbulo occipital inmediatamente es evidenciable con un Test de Rorschach. Tumor en el lóbulo occipital Un tumor es cualquier modificación de los tejidos que origine un recrecimiento de volumen, anormal de una parte del cuerpo que aparece, por lo tanto, hinchada o distendida. El tumor, junto con el rubor, el dolor y el calor, son las características propias de los síntomas y signos de la inflamación. Un tumor en el lóbulo occipital del cerebro puede producir ceguera total o parcial, mal análisis de la información visual, problemas de interpretación de lectura y convulsiones. Los tumores cerebrales pueden ser catalogados desde los más inactivos o benignos situados en el grado I, hasta los más agresivos o malignos catalogados en el grado IV. Cada grado sirve para identificar las normas de crecimiento y a predecir el comportamiento del tumor. Los tumores cerebrales en el lóbulo occipital sólo pueden ser registrados por primera vez, con una resonancia magnética nuclear (RMN) o tomografía axial computada (TAC), examen a realizarse después de ciertos malestares experimentados tales como severos dolores de cabeza, náuseas, vómitos y poca tolerancia a la luz presente en ellos mismos. Incluso después de la resonancia magnética o tomografía, sin embargo, el tumor puede no aparecer y hasta puede presentar un tamaño considerable. Un tumor en el lóbulo occipital puede ser tratado según por el lugar donde se encuentra. Una alternativa es la cirugía para extraer el tumor, la radiación dirigida, es decir, en el lugar específico en donde el tumor es localizado, durante varias semanas para reducir el tumor, la quimioterapia para envenenar las células y la inmunoterapia, que utiliza agentes biológicos para destruir las células tumorales. Hay tumores inoperables y también los hay operables, situación que será determinada por la ubicación del tumor. Si el tumor está creciendo dentro de la masa cerebral y la cirugía no puede removerlo sin causar daños severos al cerebro, entonces el tumor es considerado inoperable. Traumatismo occipital El traumatismo occipital consiste en la compresión directa de los nervios y de los tejidos ubicados en la periferia, que produce una serie de reacciones bioquímicas complejas que tiene como resultado, la estimulación constante y repetitiva de las fibras nerviosas en la región occipital. Estas sustancias químicas también se refieren a los iones de potasio, la histamina (sustancia implicada en reacciones alérgicas), prostaglandinas y leucotrienos (ambas involucradas en procesos inflamatorios). Debido al tiempo que tardan en desaparecer dichas sustancias, el dolor se extiende en el tiempo y no desaparece luego del trauma, originado a la estimulación constante de los nervios. Compresión vertebral La columna vertebral es la que se encarga de proteger a la médula espinal y a partir de esta estructura nacen diversos nervios que se distribuyen por todo el cuerpo. Las causas de compresión son múltiples, entre ellas abscesos, tumores y hernias. La presión directa y constante sobre los nervios también produce estimulación repetitiva de los mismos, lo cual aporta como resultado la sensación de dolor localizado en la zona afectada. Herpes zoster El virus herpes zoster se caracteriza por la afectación directa de nervios periféricos, con la aparición común de una entidad llamada “neuralgia postherpética”. Uno de los primeros y más molestos síntomas del herpes zóster es un dolor intenso e incesante conocido como neuralgia, con efectos fundamentalmente sobre los nervios de la zona torácica, pero también sobre los de la zona cervical, sobre el nervio trigémino (en el rostro) y sobre los de la zona lumbar. Esta enfermedad también se caracteriza por la aparición de pequeñas vesículas en el territorio de inervación del nervio afectado por el virus, junto con la sensación de dolor en el mismo lugar. Si bien la neuralgia postherpética suele afectar los nervios cráneo-faciales, la localización occipital no es la más común. Sin embargo, siempre debe tenerse en cuenta por la cercanía de las regiones. E l tratamiento de la neuralgia herpética se realiza actualmente con medicamentos antiinflamatorios del tipo de los corticoides. Si bien éstos son eficaces para eliminar los síntomas, pueden ir en detrimento del control de la infección, pues son inmunosupresores. Diabetes mellitus La diabetes mellitus se caracteriza por un manejo deficiente de los carbohidratos (o glucosa) en sangre, debido a alteraciones patológicas de la insulina, hormona que se encarga del mantenimiento de los niveles plasmáticos de glucosa. Una de las principales complicaciones de los pacientes diabéticos no controlados es la “neuropatía diabética”, que se caracteriza por la afección directa de los nervios producto de los altos niveles de glucosa plasmáticos, que en esas concentraciones tienen efectos tóxicos. Esta enfermedad normalmente, afecta los nervios del sistema nervioso autónomo es decir, la parte del sistema nervioso que controla la actividad corporal no conscientes y también puede producir dolor localizado por los mecanismos antes mencionados, pudiendo ser causa de cefalea occipital.