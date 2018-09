Por qué el donar cabello puede cambiar una vida

30/09/2018 -

Donar cabello para mujeres que luchan contra algún tipo de cáncer no es una moda, aunque podría decirse que el gesto va camino a convertirse en una “generosa revolución de amor”. En realidad, la decisión de dejarse crecer el pelo y después donarlo para que termine dando forma a una peluca, desnuda una conciencia cada vez mayor de lo que significa su cabellera para una persona: no es un detalle estético, es parte de su identidad.

Esa necesidad de identificación con lo femenino llegó a entrelazar a cientos de personas que desde diferentes partes del país aportaron su cabello para elaborar 189 pelucas, a través de un proyecto solidario santiagueño que lleva poco más de un año y medio .

Rocío “Yiyi” Arriazu había terminado su carrera de Ciencias Económicas en el 2014. Gracias a su dedicación obtuvo el título de Contador, pero nunca llegó a ejercerlo. Había comenzado a sentirse mal, enferma y sin fuerzas. Durante ocho meses los médicos la trataron por una anemia, hasta que sus padres resolvieron llevarla a Buenos Aires. Llegó un lunes de enero de 2015 al Hospital Churruca, y un miércoles ya estaba iniciando la quimioterapia. Le diagnosticaron leucemia, con los mismos estudios que se había hecho en Santiago del Estero.

“Rocío era una chica que tenía un pelo espectacular. A ella le podían cortar las uñas, los pies, las manos, pero el pelo no se lo cortes porque era naturalmente bello. Ella, como muchas mujeres, amaba su pelo. Y cuando empezó el tratamiento le avisaron que le iba a caer el cabello. Para ella fue todo un trauma”, comenzó contando Adriana Navarro, su madre, y además peluquera.

Adriana sabe mejor que nadie lo que el pelo significa para una mujer. Por eso, para ir preparando a su hija a los efectos de la “quimio” ofreció cortárselo con la idea de solicitar después la confección de una peluca, con su propio pelo, a una de las tantas fábricas que hay en Buenos Aires. Se lo cortó, y al momento de lavarle la cabeza fue testigo de cómo el cabello se desprendía naturalmente del cuero cabelludo de su hija con el roce del agua. “Fue terrible. Tremendo. Rocío lloraba y me decía: ´mamá, mi pelo, no; mi pelo, no”. Yo la vi sufrir. No hubo tiempo de mandar a hacer una peluca”, recordó Adriana. Y ese mismo día, decidió salir a buscarle una después de escuchar a Rocío confesar que no quería que nadie la viera así.

“Yo le dije vos no vas a estar así, ya te voy a comprar una peluca y nadie se va a enterar que a vos se te cayó el pelo. No teníamos ni un peso. Mi marido había viajado a Santiago para ver a nuestras dos hijas más chicas y me decía tarjeteá, pagá lo que sea. Llamé a una amiga que vivía en Buenos Aires y fue ella la que me acompañó en la búsqueda. Encontramos una de pelo sintético importado que se parecía mucho al cabello de Rocío. Hasta en ese detalle Dios fue bueno. No llegaba ni queriendo a una peluca de pelo natural, por lo carísimas que eran (Hoy una de pelo natural cuesta $ 30 mil y de pelo sintético $ 18 mil). Cuando fui a pagar después de preguntar si recibían tarjetas, la empleada me dijo: ‘ya está pagada’. Mi amiga corrió con ese gasto. Todo lo que sucedió ese día me marcó mucho. Pensé ¿puede Dios ser tan grande?”, remarcó Adriana.

Cada uno de los días posteriores a la pérdida de su cabello, Rocío se levantaba, se ponía su peluca y se maquillaba para esperar a los médicos. Siempre fue una mujer que cuidaba la estética. La hacía sentir bien, y los profesionales que la atendían la llamaban “la princesita”, según rememoró su madre.

Mientras tanto, Constanza (“Coni”), una de las hermanas menores de Rocío ya había resuelto dejar crecer su cabello para colaborar con su peluca. El avance de la enfermedad no se lo permitió. Pero aún cuando Rocío había fallecido, “Coni” siguió adelante con su propósito. Dejó que su pelo tomara el largo que se necesita para ser cortado y donado, y lo envió a una fundación de Córdoba que se encarga de confeccionar pelucas, sin saber lo que la vida le tenía preparado.

La joven, compartió en Facebook su decisión, y al día siguiente comenzaron a llover las donaciones de cabello en su casa. “Coni” y su madre se encargaban de mandar todo a Córdoba, hasta que un día se le ocurrió la idea de emprender en Santiago del Estero la fabricación de pelucas, con fines solidarios, ya que ninguna de las que se hacían en Córdoba volvía a la provincia.

Ese día, sin que ni ella ni Adriana Navarro, su madre, supieran en detalle cómo lo iban a hacer nació el Banco Solidario de Pelucas “Un pelito de esperanza”, el cual ya lleva confeccionadas 189 pelucas desde mayo de 2017, y cuenta con más de 20 colaboradoras que trabajan gratuitamente en un taller. “Yo soy peluquera y nunca hice ni extensiones a mis clientas porque era un trabajo que no me interesaba. Al principio me asusté, igual estaba dispuesta a intentarlo. Ahora no puedo creer todo lo que hacemos. En realidad no lo hacemos nosotras, yo digo que Dios está detrás de todo esto, sino no podríamos”, aseguró Adriana movida por una profunda fe.