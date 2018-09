Una peluca ayudó a una mujer a salir del encierro

30/09/2018 - Hay mujeres que enfrentan la pérdida de su cabellera por los efectos de la quimioterapia sin problemas. Pero hay otras que ante la misma situación eligen encerrarse. No les gusta que la gente las vea con ese nuevo aspecto físico. Prefieren luchar contra el cáncer puertas adentro de sus casas. Eso le sucedió a Angélica (el nombre se ha cambiado para preservar su intimidad). Desde que se vio obligada a usar un pañuelo para cubrir su cuero cabelludo no salía de su casa. Había entrado en una especie de cuadro depresivo. Y fue su exnuera quien pensó en ayudarla. “La chica era clienta de mi peluquería. Un día me comentó que su exsuegra, con quien mantenía aún muy buena relación, no salía de su casa porque había perdido todo su cabello como consecuencia de la quimioterapia. Me preguntó si le podríamos hacer una peluca, y le dije que sí. Ella no estaba segura de que quisiera usarla, pero no me pareció que eso fuera un obstáculo. Quizás teniendo la peluca vería de otra manera la situación”, contó Adriana Navarro. La clienta de Adriana le envió una fotografía de Angélica, y cuando la peluca estuvo lista, fue su hijo quien la acercó al taller de “Un pelito de esperanza”. “Llegó medio engañada. Se la notaba a la defensiva. Teníamos que probarle la peluca porque si bien ya estaba lista, se termina de armarse sobre la cabeza de la persona. Yo le hago el corte, la peino y trato de que la peluca luzca lo más parecido a como era el corte natural de la persona”, comentó Adriana. Si bien Angélica evitaba mirarse al espejo, hubo un momento en que su mentón se elevó, y la imagen que el espejo le devolvía le robó una sonrisa. Su semblante cambió. Ese sábado por la tarde, mientras regresaba a su casa junto a su hijo, Angélica se ofreció a bajar del auto frente a una panadería para comprar algo para la merienda. Hace un mes y medio, más o menos, Angélica devolvió su peluca. Ya no la necesita. Su pelo natural comenzó a poblar su cabeza.