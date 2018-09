La fe puesta en todo lo que se vive y se hace

30/09/2018 -

Adriana Navarro perdió a su hija mayor a raíz de una leucemia. Todo el dolor que vivió lo transformó en esperanza para otras mujeres que como su hija luchan contra el cáncer. Y no está sola. El impulso se lo dio su hija del medio, “Coni”. A ambas se unieron más de dos decenas de santiagueñas, y otras muchas que las acompañan desde fuera de la provincia, e incluso desde el exterior.

¿Tienen idea del efecto que causa con su trabajo, con la generosa confección de pelucas?

“Nosotras somos conscientes de que todo esto no es obra nuestra. Si fuera obra nuestra no lograríamos todo lo que logramos. Esto es obra de Dios, por cómo se van dando las cosas, cómo se nos abren puertas. ¿Cómo podés creer que teniendo un taller vamos entregando más de 180 pelucas, en un año y pico, si no es con ayuda de Dios? Solas no podríamos hacer esto, y menos sin plata”, dijo Adriana y siguió: “Sin Dios la actitud es negativa. Con Dios de todo lo malo aprendes y sacas una enseñanza de lo que vives.

Sino bajarías lo brazos. Dios no te da carga más pesada de la que puedas cargar. Sino la opción sería meterme en la cama y no levantarme más. A pesar de todo lo que pasamos, siempre lo sentí a Dios muy presente. Si Él estaba en cada momento, cómo no ayudar a otros. No hay que sentarse a llorar y preguntarse el porqué a mí, hay que preguntarse para qué”.