El viaje de la lectura y del no dormir

30/09/2018 -

No dormir, escribir, no hablar, escribir, liberar la lengua en el traqueteo de los dedos sobre el teclado. Decir a tientas, como cuando se intenta conciliar el sueño, la escritura como la vigilia antes de decir lo que se quiere decir, antes de nombrar lo que no se puede nombrar y sin embargo ya está nombrado.

Este libro de poemas, separado en capítulos, nos convida a seguir el viaje del poeta, buscando las palabras y las formas, del decir. No dormir, decir, pero escribiendo, escribir.

Es un viaje que nos lleva a tientas entre poemas, éstos agrupados en capítulos como pequeños recodos de un camino mucho más largo, busca la manera de correr los velos que ocultan una verdad intuida, pero que a fuerza de poemas se va develando, aunque siempre fragmentaria, relativa. La ciudad en este viaje está presente mediante guiños, Andrés en “No dormir”, convoca un tono más reconcentrado, pero no por eso menos irónico, donde alguna mueca de sonrisa cómplice saca, aunque el humor no es el efecto; a diferencia de su libro “Historia Universal de Santiago del Estero”, donde tanto ciudad como humor están más visibles, cumplen de eje y anclaje pero que no impiden que el vuelo de los versos de este poeta continúe creando imágenes singulares.

El barrio, el club, las calles, los locales comerciales, los cafés, son lugares por los cuales transita este poeta, en todos esos lugares y en todos los poemas hay un lector intentando leer entre las líneas de la realidad eso que precisa decir, eso que es poesía y que se manifiesta en estos poemas, “aquello que se escucha”.

Pues tomen con sus manos este libro, emprendan el viaje que es el leer, y al leer estos poemas, el viaje de no dormir”.