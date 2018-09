Fotos Frigerio: "Perdimos la confianza, sobre todo de la clase media"

El ministro del Interior Rogelio Frigerio se mostró anoche preocupado por el nivel "extremadamente alto" de la pobreza en la Argentina y admitió que "aumentó porque no pudimos derrotar a la inflación, fuimos demasiado optimistas en la posibilidad de vencerla". En declaraciones en el programa de Mirtha Legrand resaltó la importancia del Presupuesto 2019 y se mostró optimista respecto del mediano plazo: "Vamos a retomar la agenda del desarrollo y volver a crecer, más temprano que tarde". Llamentó que "hay algunos que no tienen tan claro si quieren que a la Argentina le vaya bien, porque creen que si a la Argentina le va mal les va a ir bien a ellos". El ministro dijo que "hay que poner en valor que por primera vez no se discute que necesitamos un presupuesto equilibrado, sin tener que vivir más de prestado. Con este equilibrio vamos a tener un antes y después y se logrará derrotar la inflación". En cuanto al modelo económico y los préstamos del FMI, explicó que "el acuerdo con el Fondo garantiza que la Argentina no caiga en default" y reconoció: "Sin el préstamo del Fondo hubiéramos estado en problemas. Con ese dinero vamos a equilibrar nuestro frente financiero y con el presupuesto equilibrado tenemos resuelto el programa fiscal", según publicó anoche Infobae. En cuanto al clima social, consecuencia de las "tormentas" económicas, Frigerio resaltó: "Tenemos que recuperar la confianza que perdimos, sobre todo en la clase media. Tenemos que demostrar que somos buenos pilotos de tormenta, si lo logramos la gente va a volver a confiar". Sobre una eventual candidatura para la reelección de Macri subrayó: "Depende de nosotros si el Presidente es reelecto", se limitó a contestar, aunque aclaró que el Gobierno "no está pensando en eso en este momento tan complejo, eso sería faltarle el respeto a la sociedad que está pasando momentos difíciles y lo sabemos".