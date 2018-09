Old Lions y Lawn Tennis animarán otra final

30/09/2018 -

Old Lions y Santiago Lawn Tennis volverán a verse las caras en un final y reeditarán el gran clásico del rugby santiagueño en la final del Torneo Anual 50º Aniversario de la USR, tras ganar ambos como visitantes las semifinales del certamen ante Amigos Rugby de Fernández y Olímpico de La Banda. Los viejos leones se impusieron con mucha autoridad en Fernández por 49 a 24, en tanto que los rojiblancos ganaron 16 a 13 un tremendo partido en La Banda, que se tuvo que definir en tiempo extra, ya que en el reglamentario finalizaron igualados en 10. En Fernández, Old Lions visitante marcó cuatro tries en esos primeros minutos y se fue al descanso ganando 29 a 9. En el complemento Old Lions supo administrar la ventaja. En La Banda hubo un partidazo de principio a fin, con dos equipos que nunca se sacaron ventaja. El partido siempre tuvo un alto voltaje emotivo. El tiempo reglamentario finalizó 10 a 10 por lo que fue necesario recurrir a la prórroga para definir al finalista. Y allí la visita sacó una mínima ventaja.