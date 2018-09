Fotos Jornada clave para los santiagueños

30/09/2018 -

Old Lions por la Zona Campeonato y Santiago Lawn Tennis y Santiago Rugby por la Zona Promoción, asumirán hoy decisivos compromisos por la séptima fecha de la segunda fase del Torneo Regional del NOA, que ya entró en la recta final, por lo que cada partido es de trascendencia para ir perfilando los clasificados a cuartos de final en cada una de las zonas. Por el Top 10 y en Tucumán, un Old Lions de gran campaña (13 puntos) y que viene de derrotar nada menos que al último campeón, Natación y Gimnasia, tendrá una visita de riesgo al siempre duro Tarcos (15), que está tercero, al frente de un grupo de seis equipos separados por sólo cuatro puntos y que son los que pelean el pase a cuartos de final. Si bien los viejos leones no han podido ganar en Tucumán, cayeron muy ajustadamente en todas sus presentaciones (salvo el partido ante Huirapuca), lo que demuestra lo cerca que están de los candidatos. El partido de esta tarde será tan complicado como todos, pero el último triunfo dejó la moral del equipo muy arriba y con esa motivación intentará dar el golpe en el "Jardín de la República". En esta ciudad y por la Zona Promoción, un Lawn Tennis recuperado y que viene de conseguir su triunfo más abultado de la temporada frente a Tigres de Salta, será anfitrión de Coipú de Famaillá. También en Tucumán, Santiago Rugby visitará a uno de los candidatos de la Promoción, el Jockey Club, que marcha tercero y pelea con Cardenales el segundo lugar que le aseguraría un lugar en semifinales y también su estadía en Zona Campeonato el año próximo.