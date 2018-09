30/09/2018 -

Independiente ya dejó atrás el empate frente a Tigre y todas sus miradas están puestas en el partido del próximo martes ante River por el cotejo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El entrenador Ariel Holan habló sobre esta posibilidad que tiene el Rojo de avanzar a las semifinales del certamen sudcontinental y se mostró optimista de cara a la clasificación.

"Tengo mucha confianza en el equipo. River es un gran rival, lo demostró no solo en Avellaneda. Jugar de visitante puede incidir a favor nuestro porque afuera jugamos más suelto y allí veremos", expresó el adiestrador de los Diablos Rojos.

Luego señaló: "Creo que el martes tenemos las mismas chances de clasificar que River. Jugar como lo estamos haciendo nos llevó a estar en los cuartos de final. Hay que entrenar los penales y tratar de hacer ajustes que haya que hacer".

Sobre el match ante Tigre, dijo: "Con el correr de los minutos nos acomodamos en la cancha, fue un partido correcto en el que nos faltó el gol. En el primer tiempo Tigre tuvo posibilidades y después fue todo de Independiente. Nos faltó precisión en el último pase. Rescato del equipo que tuvo una línea y un sistema de juego".

Más adelante apuntó: "Milton (Álvarez) tuvo personalidad, parecía que hace mucho atajaba en Independiente. Eso es importante más allá de lo técnico, estratégico que cumplió con creces. Valoro mucho su actuación", dijo sobre el debut del arquero.

"Sacando la importancia que tiene ganar, no estamos contentos y realmente no se tiene la misma emocionalidad cuando gana y cuando pierde. Uno no se puede quedar con eso, debe tener el análisis profundo de seguir creciendo. Cuesta hacer pie en un club como éste".