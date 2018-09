Mariana Llapur tuvo su experiencia con la selección

30/09/2018 -

La piloto santiagueña Mariana Llapur tuvo ayer su debut oficial con la selección argentina en la Copa del Mundo.

La joven de 16 años dijo que se emocionó cuando cruzó la meta, pero que los nervios le jugaron en contra. "Antes de la carrera estaba ansiosa y algo nerviosa, pero cuando llegó el momento de partir me temblaba todo el cuerpo. Cuando llegué a la línea final quería llorar de la emoción", contó. Eseguida agregó: "Lo que me jugó en contra fueron los nervios y la ansiedad no tanto. Correr para el país y ser la primer santiagueña en una competencia de Supercross fue una experiencia muy linda", indicó.

Luego, Llapur dijo que se dio cuenta que debe prepararse de la mejor manera para el año próximo."Voy a entrenar duro todo el año para poder ingresar en la final, en caso de que tenga la oportunidad de correr de nuevo para la selección en un supercross", anheló.