El podio de Molina emocionó al entrenador Ignacio Kaul

30/09/2018 -

Apenas cruzó la meta, el entrenador de la selección argentina de BMX, Ignacio Kaul, se abrazó con el cuerpo técnico e inmediatamente fue a buscarlo al héroe de la tarde, el sanjuanino Gonzalo Molina, con quien se confundieron en un abrazo interminable.

"La verdad que estoy feliz y emocionado de que esta competencia se realice en mi país y ver los buenos resultados y logros de los chicos del equipo. Ver cómo corrió Gonzalo esta final, pienso que fue un punto visagra para él en la toma de decisión, y ello me puso muy feliz para que el equipo argentino pueda haber logrado un podio", contó. Luego, Ignacio Kaul comentó que el objetivo era repetir un podio y se dio. "Este cambio de aire para Argentina era fundamental. Hay un equipo que está a la misma altura de Gonzalo Molina y que mañana (por hoy), puede cumplir un buen papel también", aseveró. Kaul no ocultó su emoción por el desarrollo de la final. "Fue algo emocionante verlo. Sus característica son otras y hoy (por ayer), puso en la pista otras decisiones que lo llevaron al podio, y a pesar del ataque de los del fondo pudo sostener el segundo puesto de una manera brillante. Lo que hecho el "Chalo" Molina me ha llenado el alma. Tuvo varias lesiones que lo alejaron de las competencias y ahora verlo como se repuso fue increíble. Mañana vamos por más", concluyó.