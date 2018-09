El "Chalo" y su alegría: "Me la jugué todo en la final"

30/09/2018 -

Apenas terminó la carrera, Gonzalo Molina le dijo a EL LIBERAL lo feliz que se sentía por haber logrado el podio en casa.

"Estoy muy contento porque justo empezamos el día no de la mejor manera y se nos complicó el poder trabajar por problemas con la bicicleta. Pero bueno, luego poco a poco tomanos confianza y llegamos al podio, al igual que el año pasado. Yo quería ganar y bueno me la jugué todo en la final, y me faltó muy poco. Pero igualmentre estoy feliz por el podio logrado para mi país", aseguró.

Sobre la carrera, Molina indicó que sabía que se iba a poner difícil. "En la última curva tuvimos un roce con el estadounidense y no salí bien parado de ello. Por poco no lo pude pasar, pero me quedo con la satisfacción de haberlo dado todo para alcanzar este gran podio para todos nosotros, para todo el equipo", dijo.

Enseguida, Molina dijo que tiene un enorme valor su trabajo porque venía de dos lesiones graves que lo pararon un tiempo. "La verdad que ahora terminar el año de muy buena forma me pone feliz a mí y a todo el cuerpo técnico. Quiero agradecer a todos, se siente el aliento de la hinchada argentina cuando corro y me hizo poner la piel de gallina. También a mis sponsors y a todo los que me apoyan. Mañana (por hoy), vamos a ver si podemos mejorar el segundo puesto pensando en el ciclo olímpico", concluyó.