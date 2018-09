Video | Racing ganó en La Paternal y se afianzó en la punta del torneo

Fotos CELEBRACIÓN. Racing Club se impuso anoche con absoluta autoridad ante un Argentinos Juniors que sigue perdiendo terreno en la Superliga.

30/09/2018 -

La Academia no deja de festejar y es cada vez más puntero del campeonato.

Racing Club sumó anoche en La Paternal ante Argentinos Juniors por 2 a 0 su sexto triunfo consecutivo en la Superliga Argentina de Fútbol para seguir a paso firme en lo más alto de la tabla, en la continuidad de la séptima fecha.





Con goles de Jonatan Cristaldo y Lisandro López, de penal, el equipo de Eduardo Coudet no afloja y dio en un estadio complicado una muestra de autoridad y ambición para continuar luchando por el título.





Para lamentar en la "Academia" fue la lesión en la etapa inicial del defensor Alejandro Donatti, quien se tuvo que ir reemplazado por Leonardo Sigali. Además, para el próximo partido que será contra Boca Juniors, no podrá estar el defensor Lucas Orban, por llegar a la quinta amarilla.









En Argentinos debutó el entrenador Ezequiel Carboni, quien reemplazó en el cargo a Alfredo Berti, pero el equipo continúa sin conseguir éxitos.





La etapa inicial fue pareja, pero Racing aprovechó una equivocación en el fondo del local y sacó la ventaja. Después de una contra manejada por Zaracho, le llegó a Solari, quien dejó sin efecto al arquero Chaves en la salida, pero llegó justo Sandoval para intervenir y despejar sin tanta buena dirección. Cristaldo estuvo bien ubicado e impactó de cabeza para anotar por arriba el 1 a 0, a los 31.





Segunda mitad

En el inicio del complemento, Racing encontró el segundo por medio de un penal, que le cometió Toledo a Pol Fernández, y Lisandro López se hizo cargo para vencer a Chaves y estirar la brecha.





Con el 2 a 0 a su favor, Racing tuvo espacios para liquidarlo y a los 18 Chaves le sacó un mano a mano a Cristaldo.





Ya sin la pegada de Pisculichi, reemplazado, a Argentinos le quedó poco más que el empuje para ir a buscar el descuento, y Arias terminó siendo apenas un espectador de lujo. Incluso, la Academia pudo hacer algún gol más, pero Chaves le tapó un bombazo a Cristaldo y al "Chelo" Díaz se le fue apenas ancho un tiro libre que lo hubiera hecho merecedor de un 10.

Fue la sexta victoria al hilo para el Racing de Coudet, otra vez sin recibir goles, para sacar una ventaja importante en la tabla y seguir mirando a todos desde arriba.





Argentinos ya no tuvo ideas para descontar y Racing lo manejó con criterio y autoridad para redondear una importante victoria en La Paternal.





La "Academia" suma 19 unidades y le sacó cinco a su escolta, el Atlético Tucumán, que ayer debió postergar su encuentro como visitante ante San Lorenzo por las intensas lluvias que anegaron el campo de juego.





Ayer, si bien el campo de juego del Diego Maradona se bancó bien la lluvia y no pasó factura, no la tuvo nada fácil Racing para abrir el marcador. Pero cuando tuvo sus chances no perdonó a su rival y se llevó tres puntos de oro para mirar a todos tranquilo desde lo más alto de esta Superliga Argentina.