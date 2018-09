Fotos Coria, entre el femicidio u homicidio simple de Marilyn Méndez

La fiscal Marta Elena Ovejero solicitará mañana una condena de prisión perpetua para Ariel Nahuel el ‘Negro’ Coria por el crimen de Marilyn Méndez y la defensa se opondría, alegando dudas y/o circunstancias extraordinarias de atenuación. Desde las 9.30, el tribunal escuchará los alegatos. No es sorpresa que la fiscal Ovejero requerirá prisión perpetua: por la vida de Marilyn; la de su hijo por nacer y el homicidio en grado de tentativa de Mario Torres, novia de la joven. En cambio, Juan José Saín, Gustavo y Francisco Zavalía sostendrían que no hubo femicidio, sino un "homicidio simple bajo circunstancias extraordinarias de atenuación". Sin eufemismos, la defensa de Coria indicará que éste se puso furioso al ver a Méndez y a Torres teniendo sexo. Sostendrá además que ello habría colapsado con la sensatez del albañil. Para Saín, su cliente jamás quiso hacer daño a Marilyn. Su despecho y venganza eran contra el ex amigo que se quedó con la madre de sus hijos, subrayaría Saín. El abogado juzgaría que Torres desplaza la figura del femicidio, por cuanto Marilyn no fue cosificada, aún ante su fin. Las pruebas La sentencia se forjará en especial por las pruebas. Dudas: La defensa afirma que son muchas. Armas: El forense no descartó el uso de dos armas blancas. Testimonios: Familiares y vecinos enrostraron a Coria vilencia, control y acoso. Sábana telefónica: El celular de Marilyn señalaría más de 20 comunicaciones con el de Torres. Algunos whatsapp eran de discusiones netas. Más allá del duelo verbal por venir, se intuye que Coria será condenado, pero no es menos cierto que las dudas emergen sobre la imputación final. ¿Femicidio y homicidio simple? Allí pende su suerte final.