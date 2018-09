Imputan a un funcionario por el robo de una estatua del parque 9 de Julio

Fotos SOSPECHAS. Se cree que la escultura "Meditación", de 200 kg fue sacada de Tucumán rumbo a Salta en un utilitario blanco.

30/09/2018 -

Un funcionario municipal de Tucumán será imputado por la Justicia por el robo de la estatua "Meditación", sustraída hace casi tres meses del parque 9 de Julio. La fiscal Adriana Giannoni acusará de incumplimiento a los deberes de funcionario público a Rufino Esteban Valdiviezo, que es el jefe del Departamento de Seguridad de la Dirección de Espacios Verdes, según confirmaron fuentes judiciales.

La obra fue denunciada como robada el martes 7 de agosto por las autoridades de esa repartición. En un principio se pensó que a la demanda formal en la Policía la realizaron cinco días después de que el personal se diera cuenta de la desaparición. Sin embargo, con los análisis de las imágenes que tomarcon las cámaras de seguridad, se descubrió que el robo se produjo el miércoles 1 de ese mes, es decir, dos días después de que los responsables de la repartición descubrieran el faltante.

Carlos Arnedo, secretario de Servicios Públicos, cuando se descubrió el caso, declaró que no habían realizado la denuncia ni el viernes 3 ni al día siguiente porque la Seccional 11ª no contaba con el servicio de energía eléctrica. Reconoció que el domingo no insistieron y que el lunes tampoco pudieron cumplimentar el trámite porque no encontraron al comisario en la dependencia policial.

Fuentes judiciales confirmaron que ya tienen individualizado el vehículo que fue utilizado para trasladar la "Meditación", pero aún no pudieron lograr identificar a su propietario. Giannoni cree que un coleccionista privado se habría puesto en contacto con personal de la repartición para quedarse con la obra.

La pieza pertenece a un conjunto de réplicas colocadas sobre esa arteria hace casi un siglo. Fue traída de Europa por Juan B. Terán y colocada en el parque en 1927.