Fiscalía de Estado inaugurará su moderno edificio a fines de octubre

Fotos SEDE. Ocupa 2.400 m2 cubiertos que se distribuyen en cinco niveles: planta baja y cuatro pisos.

30/09/2018 -

Completando una serie de edificios públicos construidos o ampliados y mejorados en el barrio Alberdi y que conforman un "nodo institucional", a fines de octubre se inaugurará la sede de la Fiscalía de Estado. Este edificio de diseño francés y moderno a la vez, está ubicado en calle Perú casi Alvear, al frente del Fórum.

El fiscal de Estado, Raúl Abate, indicó que tentativamente la fecha de inauguración sería el 22 de octubre, "si no hay un contratiempo de último momento. Si no es esa fecha, sería 10 días más tarde, no más de eso", señaló a EL LIBERAL.

El funcionario explicó que el equipamiento del edificio se demora por las complicaciones propias que presenta la economía nacional en el actual contexto, "sobre todo lo que está cuantificado en dólares como equipos de computación y telefonía. Es lo que estamos esperando", comentó.

En cuanto a las características de la obra, Abate destacó : "Es un edificio muy bueno, que tiene un estilo arquitectónico, particular, muy elegante, pero que por dentro es un edificio sencillo, que resultará cómodo para la Fiscalía de Estado y que nos permitirá trabajar en mejores condiciones y nos permitirá brindar un mejor servicio".

Uno de los detalles que distingue a la sede de la Fiscalía de Estado es la estatua que corona la cúpula. La obra se llama "La Ley" y pertenece al escultor loretano Juan Bejarano y tiene la figura de una mujer que simboliza la ley. Esta escultura recibió un tratamiento especial, ya que tiene una cobertura de bronce para relucir y protegerla de la intemperie.

Además, el edificio de Fiscalía de Estado está conectado a la fibra óptica metropolitana que realiza el Gobierno provincial. Esta red vinculará a distintas reparticiones públicas como el IPVU, Ministerio de Salud, Casa de Gobierno, Tribunales, Jefatura de Policía, Ministerio Público Fiscal, Fórum, Fiscalía de Estado, Escribanía de Gobierno, el futuro Estadio Único, Cámara de Diputados y el Nodo Tecnológico.