Bsaibes, Kaadan y Ben Hania, tres realizadoras árabes que imponen estilo

30/09/2018 -

La directora y actriz libanesa Carmen Bsaibes (foto), señaló que a veces "no se puede ver más allá de ese rol de terrorista en los árabes. Es un problema ya que todos estamos muy influenciados por los medios". No obstante, la joven, que saltó a la fama por su aparición en la telenovela "Layali Eugénie", una adaptación de la serie española "Acacias 38", cree que se está trabajando "poco a poco" para resolver esto, aunque confesó que "esta es una realidad". En tanto, la directora siria Soudade Kaadan, ganadora del premio a Mejor Ópera Prima en el Festival de Venecia 2018 por "The Day I Lost My Shadow", manifiestó: "La única solución para acabar con esos estereotipos es la necesidad de que los directores y directoras árabes realicen sus propias películas sobre la región con una producción árabe".

La cineasta, nacida en Francia, apuntó que también hace falta "una industria local que anime, que ayude y que apoye" a las películas realizadas por árabes para mostrar sus propias historias y desde su punto de vista. En ese sentido, la directora tunecina Kaouther Ben Hania, reconoció que "hace falta, desgraciadamente, un gran festival" de películas en árabe para impulsar la distribución mundial. Ben Hania resaltó que desde la revolución en 2011 en Túnez, puede contar con "libertad" para filmar lo que ella quiera en su país.