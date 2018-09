Hubo sexo entre Rodrigo y Jimena

30/09/2018 -

"El Potro: Lo mejor del amor" es el filme que, dirigido por Lorena Muñoz, en los roles protagónicos unió a Jimena Barón y Rodrigo Romero.

Barón, que en la película que llega a las salas argentinas el 4 de octubre, interpreta a Marixa Balli, reveló cómo fue grabar escenas de sexo con Rodrigo Romero, quien se puso en la piel del malogrado cantante de cuarteto.

"La escena duró una hora y cuarenta, fue un desafío muy grande. No había hecho nunca escenas de sexo, él tampoco. Para ambos fue un montón, pero nos tranquilizamos mutuamente", contó en "Agarrate Catalina" en La Once Diez.

Luego, se refirió a la polémica sobre su color de pelo, el cual no coincide con el tono que siempre utilizó Marixa: "Hubiese preferido teñirme de negro antes de ese rubio anaranjado espantoso que me pusieron que todavía no me lo puedo sacar".

Hace poco, la ex vedette contó que no entendía por qué su personaje era tan distinto a ella y que no se animó a ver la película.

"No sé qué polémica hubo con Marixa, de hecho yo me junté con ella y fue súper amorosa conmigo. Creo que tiene enojo con la producción, yo soy actriz y una empleada, la que me dice qué hacer es la directora", remarcó Jimena.

Enamorados

Por otra parte, Jimena Barón y Rodrigo Romero volvieron a verse luego de anunciar la separación de su breve, pero intenso vínculo amoroso.

Los protagonistas de la película "El Potro" salieron a cenar y fueron captados por las cámaras a puro mimo.

Entre risas e indirectas, la actriz y el albañil convertido en actor zafaron de las preguntas de la prensa. Pero la insistencia a Jimena siguió en las redes sociales.

Yaninna Latorre no le perdona a Barón

"¿Nos mintió a todos?", le preguntó Yanina Latorre a Jimena a través de Twitter y ella respondió: "No beba, estoy sola, salimos a comer, nos abrazamos bastante y nos dimos la mano, más específica no puedo ser".

Jimena fue muy clara sobre su vínculo con Rodrigo Romero: "No volví para nada ni volveré. Más sola que un hongo... bueno ahí exagero un poco, pero no digas nada..."