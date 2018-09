Fotos Emocionada por la nominación a los Emmy por su rol de Donatella Versace

30/09/2018 -

El 19 de noviembre, en el Hotel Hilton de la Gran Manzana, se entregarán los premios Emmy Internacional. Penélope Cruz está emocionada porque ha sido nominada por primera vez a dichos galardones gracias a la miniserie de televisión "American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace". En esta serie da vida a la hermana del diseñador, Donatella Versace. "Una siempre se pone nerviosa en esas ceremonias", según dijo a la prensa. Y añadió: "Pero contenta y con ganas de disfrutarlo con ellos", refiriéndose a sus compañeros de reparto. Trabajar en la televisión ha sido una nueva experiencia para ella. "Todo va muy rápido, te lanzan material nuevo, un monólogo nuevo te lo dan la noche antes, no estoy acostumbrada a trabajar en ese ritmo", destacó. "En cine, en un día puede que hagas una escena o dos, en televisión puedes hacer cinco en un solo día. Pero es muy bueno para el actor ese proceso, porque te mantiene en una alerta y en un presente total, me ha encantado la experiencia y me encantaría repetirla", remarcó la intérprete española. Donatella Versace es una diseñadora de moda, empresaria y actriz italiana, hermana menor de Gianni Versace. Es la actual vicepresidenta del grupo Versace, así como su jefa de diseño. En los años 1970 Donatella siguió los pasos de su hermano mayor, Gianni, comenzando a diseñar artículos de punto en Florencia, Italia mientras estudiaba idiomas.