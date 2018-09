Pedofilia y Malvinas en una obra teatral local

30/09/2018 -

Hoy, a las 21.30, en Adatise, se estrenará la obra teatral "Kamikaze". Emanuel Comán, Sofía Quiroga y Andrés Román son los protagonistas de esta pieza que cuenta la historia de Morel, un ex combatiente de Malvinas que busca ocupar, dentro de un mundo que lo marginó, y discriminó injustamente, un lugar que le permita desarrollar su vocación como entrenador de fútbol infantil en un pequeño club de barrio, descubriendo la corrupción y lucha de poderes. En ese camino se topa con Magalí y Garmendia. Su frágil personalidad producto del juego de poderes lo lleva a un final desesperado. La dirección es de Eduardo González Navarro, quien en diálogo con EL LIBERAL brindó detalles de este drama escrito por Luis Sáez. ¿Qué temáticas desarrollas en "Kamikaze"? Se trata de una obra que toca el tema de la pedofilia y la venta de niños futbolistas al exterior con fines inciertos. Toda la escena se desarrolla en un club de baby fútbol, entre un presidente del club y un DT, el que le arrastra a él y a una prostituta a sus negociados También soslaya el tema de los excombatientes de Malvinas. ¿Cómo será la puesta en escena? La puesta está pensada en diversos escenarios puntuales, bien determinados. ¿Por qué elegiste los temas que desarrollas en la obra? A la obra la eligieron los actores y me invitaron a dirigirla. Me gustó mucho cuando la leí. ¿Qué te propones a través de ella? Hacer una obra diferente. Es para pensar mucho y tomar partido. A propósito de tomar partido, ¿es reveladora, denuncia o enuncia nada más? Normalmente las obras teatrales enuncian. Es más rico no tomar partido y dejar que el público lo haga. Nueva apuesta Eduardo González Navarro se pone al frente de una nueva apuesta teatral, tal como lo hizo en su ya exitosa obra "La Foto". Precisamente, con "La Foto" viajará el próximo 11 de octubre a Río Ceballos (Córdoba), para representar a Santiago del Estero en el Festival Internacional de Teatro. A lo largo de su historia como director, actor y dramaturgo, González Navarro tiene la particularidad de trabajar y formar actores de Santiago del Estero. El Teatro Municipal es un semillero de artistas que despliegan su creatividad a partir de distintas puestas. Y los protagonistas de "Kamikaze" no son la excepción.