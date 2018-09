Invitan a una exhibición de artes marciales esta tarde

30/09/2018 -

La sede Universal Santiago del Estero organiza para esta tarde a partir de las 17, la "Segunda Muestra de Taekwondo", en las instalaciones del Cine Teatro Municipal Renzi, con el auspicio y acompañamiento de la Municipalidad de La Banda.

En esta ocasión, serán parte de la muestra las escuelas Tigres del Norte, Escuela OH Do Kwan, Escuela Forres Universal, Escuela Beltrán Universal, Escuela Villa Robles Universal, Escuela Los Pereyra Universal, Escuela de TKD Gremio Municipal de La Banda, Escuela Luis Carletti, Escuela Universal Santiago, Escuela de TKD Villa Gambetti, Escuela Kwan -Do (del Barrio Villa Gambetti) y la Escuela de TKD del Barrio Mercantil.

Informaron que cobrarán una entrada de $100 y que la recaudación será destinada a subvencionar gastos de las escuelas y la compra de elementos que permitirán equipar sus lugares de trabajo.

El profesor Luis Carletti, parte de la organización, dijo: "Constituimos este evento con la idea de mostrar todo el trabajo que venimos realizando durante el año por parte de los alumnos e instructores".

Además, expresó: "Queremos agradecerle al intendente Pablo Mirolo y a todo su gabinete por apoyar el deporte, en especial al Taekwondo y brindarnos un lugar agradable y cómodo como el Renzi en donde los padres podrán disfrutar de esta jornada".