Esta es la agenda deportiva para el domingo

Hoy 13:54 -

Copa Santiago

17:00 Guemes vs Sportivo Fernández





Serie A

13:00 Parma vs Empoli

15:30 Sassuolo vs AC Milan



Primera B Nacional

14:30 Los Andes vs Ferro Carril Oeste

TYC SPORTS PLAY

TYC SPORTS/HD

16:30 Platense vs Quilmes

TYC SPORTS PLAY

TYC SPORTS/HD





La Liga de España

13:30 Levante vs Alavés

15:45 Betis vs Leganés



Ligue 1

16:00 Lille vs Olympique de Marsella

ESPN 3/HD





Bundesliga

13:00 Augsburgo vs Friburgo





Superliga Argentina

13:15 Patronato vs Talleres (C)

TNT / TNT SPORTS

15:30 Unión (SF) vs Gimnasia (LP)

FOX SPORTS PREMIUM/HD

17:45 Belgrano vs Huracán

TNT SPORTS/HD

20:00 Boca Juniors vs Colón (SF)

FOX SPORTS PREMIUM/HD





MLS

14:00 New York Red Bulls vs Atlanta United

ESPN 3/HD





Handball - EHF Champions League

14:00 Montpellier HB vs PGE Vive Kielce

DXTV/HD





NFL (Fútbol Americano)

14:00 New England Patriots vs Miami Dolphins

FOX SPORTS/HD

17:00 New York Giants vs New Orleans Saints

FOX SPORTS/HD

21:00 Pittbusrgh Steelers vs Baltimore Ravens

ESPN/HD





Liga ACB

14:00 Real Madrid vs Iberostar Tenerife

FOX SPORTS 2/HD





Federal A

18:00 Altos Hornos Zaplas vs Gimnasia y Tiro de Salta

DXTV/HD





Súper 20 - Liga Nacional

21:00 Estudiantes vs Regatas

TYC SPORTS PLAY





Boxeo - Premier Boxing Championship

22:00 Victor Ortíz vs John Molina Jr.

FOX SPORTS/HD





NBA - Pretemporada

22:30 Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers

ESPN 3/HD