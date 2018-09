Estas son las notebooks, tablets y celulares que conviene comprar afuera

Hoy 15:00 -

Con el régimen general de equipaje modifcado, ahora se puede ingresar al país computadoras y teléfonos celulares, sin necesidad de declararlos previamente y sin pagar impuestos.

La medida, explicada en la Resolución General 4315 por la AFIP, se puede comprar en el extranjero hasta una computadora y un celular por persona independientemente de los equipos que el pasajero haya llevado consigo desde la Argentina.

Aquí te presentamos una lista de opciones, de lo que conviene traer al país en cuanto a equipos.

Celulares

Los últimos equipos de Apple sí se pueden conseguir en sitios de comercio electrónico locales, aunque a precios astronómicos: iPhone Xs (512 GB) cuesta 109.128 pesos argentinos (US$ 2.720).

La diferencia está en el precio en Estados Unidos. El iPhone Xr (pantalla de 6.1") cuesta US$ 749 (31.458 pesos argentinos); el iPhone Xs (pantalla de 5,8"), US$ 999 ($ 41.958), el iPhone Xs Max (pantalla de 6.5"), US$ 1099 ($ 46.158).

Entre los teléfonos con Android, uno de los destacados y de los más requeridos por los argentinos es el Galaxy S9. En Estados Unidos cuesta US$ 539, 99 (22.679 pesos argentinos) y US$ 1.070 en Chile ($ 43.788 ); mientras su precio local, sin línea y al contado, es de $ 33.999 (el equivalente a unos US$ 810).

El último exponente en materia de móviles de la compañía surcoreana, el Galaxy Note 9, no se vende en oficialmente en el país. En el caso de comprarlo a través de Amazon, su precio es de $ 41.137 pesos argentinos (US$ 979,46); en Santiago de Chile, por medio de un distribuidor oficial, se consigue liberado a $ 53.271 (84.999 pesos chilenos), mientras que su precio local al contado es de $62.570 en Mercado Libre.

Notebooks

Si bien la quita de los aranceles para la importación de notebooks reactivó el mercado local, hay modelos específicos cuyos precios son más que atractivos. Por ejemplo, la HP Envy Intel Core i7 (con disco SSD de 256GB) tienen un precio en el país de 55.619 pesos —al contado—. La misma máquina cuesta en Chile el equivalente a 42.672 pesos argentinos. Y esa misma computadora en la cadena Best Buy de Estados Unidos se paga el equivalente 28.126 pesos argentinos: la mitad.

En materia de notebook "gamer" tenemos la línea Omen, de la misma marca, vale acá 96.999 pesos, contra los 57.750 pesos argentinos (1.375 dólares) que cuesta pedirla en Amazon, por ejemplo.

Por su parte, la taiwanesa ASUS ofrece el potente modelo Rog Strix gl703gm a 101.158 pesos locales, mientras que en Chile se consigue a $ 158.940 (2.535.990 pesos chilenos). La diferencia, sin dudas, la marca el precio estadounidense: US$1.499, que equivalen a $63.000 de nuestra moneda, según la última cotización.

La notebook MacBook Air i5 de 13 pulgadas, 8 GB RAM y 128 GB que vale $ 66.659 en la MacStation porteña, está en Santiago a $ 38.365 y a $ 35.059 (47 % menos) en EE.UU.

Tabletas

Una iPad mini 4 Wi-Fi 128 GB, por ejemplo, el precio chileno ($ 15.043), mejora el argentino ($21.999, en OneClick). En el caso de viajar a Estados Unidos y pedirla a través de Amazon, el valor del dispositivo es de 15.960 pesos (US$ 379, 99).

En la otra vereda, la Samsung Galaxy Tab A. Una de las cualidades más destacables de esta cómoda tableta es su sencillo uso y su pantalla de 10,1 pulgadas, que permite ver películas, series o vídeos de Youtube de forma clara y con resolución Full HD para no perderse ningún detalle. En eBay, una tienda de comercio electrónico en EE.UU, la tableta surcoreana cuesta 322,05 dólares ($13.526), mientras que en Mercado Libre su precio es de 14.349 pesos.