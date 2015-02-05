CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de octubre de 2018
Por El Liberal
01/10/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TOMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.10 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
21.15 LA VOZ ARGENTINA
22.15 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
23.45 TODO POR MI HIJA
00.30 KARA PARA ASK
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
23.15 ANIMALES SUELTOS
CANAL 7
13.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. AGROPECUARIO
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. ALMIRANTE BROWN
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 VIVIR SANTIAGO
23.00 IRON SPORT
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 PUNTO DE ENCUENTRO
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
13.30 EN PLENITUD
14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
14.30 EN BOCA DE TODOS
15.00 SEGURIDAD VIAL
15.30 TIEMPO REAL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 DEPORTE EXPRESS.
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS SPORT
23.00 40 GRADOS V
23.30 TE QUIERO, BANDA
PELÍCULAS
SPACE
07.09 SOPHIE
09.10 SCOTT PILGRIM Y LOS EX DE LA CHICA DE SUS SUEÑOS
11.28 ANTES DEL ATARDECER
13.05 PISANDO FIRME
15.04 TOMA MI MANO
17.25 ¡ADIÓS, LENIN!
19.50 SCOTT PILGRIM Y LOS EX DE LA CHICA DE SUS SUEÑOS
22.05 EL AMANECER DE LOS MUERTOS
TCM
07.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
08.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
09.25 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
11.03 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.53 MI PRIMER BESO
13.50 CUENTA CONMIGO
15.23 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
17.51 SUPERMAN 2. DONNER CUT
20.14 UN PAPÁ GENIAL
22.00 LOBO
TNT
06.48 DINOSAURIO
08.09 MATILDA
09.54 FURIA DE TITANES
11.38 BOURNE. EL ULTIMÁTUM
13.38 CORAZÓN DE TINTA
15.38 INTENSA MENTE
17.27 PETER PAN
19.35 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
22.00 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
00.16 HELLBOY
SPACE
06.00 EL CORRUPTOR
08.00 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN
10.29 GRAN TORINO
12.43 BATMAN & ROBIN
15.03 GUARDIANES DE LA GALAXIA
17.17 GHOST RIDER. EL VENGADOR FANTASMA
19.19 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
22.00 EL SABOTAJE
CINECANAL
11.00 LA ERA DE HIELO 3
12.35 LA MECÁNICA DEL CORAZÓN
14.20 SHREK PARA SIEMPRE
16.00 EL PLANETA DE LOS SIMIOS REVOLUCIÓN
17.50 JACK REACHER. SIN REGRESO
19.55 ASSASSIN’S CREED
22.00 RESIDENT EVIL 3. LA EXTINCIÓN
23.35 EL EXPERIMENTO BELKO
01.10 ALIADOS
03.15 CROSSING POINT
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
12.00 ESTACIÓN 19
14.00 LUCHA POR LA JUSTICIA
15.00 TEEN WOLF
16.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 LAS VUELTAS DE LA VIDA
22.00 ESTACIÓN 19
23.00 LUCHA POR LA JUSTICIA
00.00 ESTACIÓN 19
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS (AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS 23 SE PRESENTARÁ SOEMA MONTENEGRO CON FOLCLORE LATINOAMERICANO.
TEATRO LA CASA (PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-2799)
* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS 22, VULGAR, SAJRAS Y VYSCERYS PRESENTARÁN SUS RESPECTIVOS TRABAJOS DISCOGRÁFICOS.
* JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.
* SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS 22, LOS KARANES Y BANDAS DE ROCK LOCAL.
CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS
ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
PIE PEQUEÑO (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
01/10- 03/10 16:30 (Cast) 18:30
(Cast) 20:30 (Cast)
EL DEPREDADOR (3D)
CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HASTA EL 03/10 22:30 (Subt)
EL DEPREDADOR (2D)
CIENCIA FICCIÓN (13 años)
01/10- 03/10 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 03/10 20:30 (Subt) 22:35
(Subt) 00:45 (Subt)
LA CASA CON UN RELOJ EN
SUS PAREDES (2D)
TERROR , FANTASÍA (ATP)
01/10 - 03/10 16:30 (Cast)
SLENDER MAN (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 03/10 18:45 (Cast) 20:45
(Subt) 22:45 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
01/10- 03/10 16:10 (Cast) 18:10 (Cast)
20:15 (Cast)
ACUSADA (2D):
DRAMA (+16 AÑOS)
HASTA EL 03/10 22:20 (Cast)
SANGRE BLANCA (2D)
THRILLER (16 ANOS)
01/10 - 03/10 16:20 (Cast)
HISTORIAS DE
ULTRATUMBA (2D)
TERROR, DRAMA (+13 AÑOS)
HASTA EL 03/10 18:20 (Cast)
MILLA 22 (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HASTA EL 03/10 20:30 (Subt) 22:30
(Subt) 00:40 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20
CASTELLANO 3D 17:30
SLENDER MAN APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:30 - 22:50
SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO
JUEVES)
EL DEPREDADOR APTA 13 CON
RESERVA
CASTELLANO 3D 20:00
CASTELLANO 2D 22:30
SUBTITULADO 2D 22:30 (SÓLO
JUEVES)
LA CASA CON UN RELOJ EN
LAS PAREDES APTA
CASTELLANO 2D 18:10
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA
CASTELLANO 2D 22:40
SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO LOS JUEVES)