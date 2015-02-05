CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de octubre de 2018

01/10/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TOMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.10 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.15 LA VOZ ARGENTINA

22.15 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.45 TODO POR MI HIJA

00.30 KARA PARA ASK

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

23.15 ANIMALES SUELTOS


CANAL 7

13.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. AGROPECUARIO

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. ALMIRANTE BROWN

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO

23.00 IRON SPORT


CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 PUNTO DE ENCUENTRO

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

13.30 EN PLENITUD

14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

14.30 EN BOCA DE TODOS

15.00 SEGURIDAD VIAL

15.30 TIEMPO REAL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 DEPORTE EXPRESS.

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS SPORT

23.00 40 GRADOS V

23.30 TE QUIERO, BANDA


PELÍCULAS

SPACE

07.09 SOPHIE

09.10 SCOTT PILGRIM Y LOS EX DE LA CHICA DE SUS SUEÑOS

11.28 ANTES DEL ATARDECER

13.05 PISANDO FIRME

15.04 TOMA MI MANO

17.25 ¡ADIÓS, LENIN!

19.50 SCOTT PILGRIM Y LOS EX DE LA CHICA DE SUS SUEÑOS

22.05 EL AMANECER DE LOS MUERTOS


TCM

07.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

08.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.25 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

11.03 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.53 MI PRIMER BESO

13.50 CUENTA CONMIGO

15.23 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

17.51 SUPERMAN 2. DONNER CUT

20.14 UN PAPÁ GENIAL

22.00 LOBO

 

TNT

06.48 DINOSAURIO

08.09 MATILDA

09.54 FURIA DE TITANES

11.38 BOURNE. EL ULTIMÁTUM

13.38 CORAZÓN DE TINTA

15.38 INTENSA MENTE

17.27 PETER PAN

19.35 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

22.00 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

00.16 HELLBOY


SPACE

06.00 EL CORRUPTOR

08.00 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN

10.29 GRAN TORINO

12.43 BATMAN & ROBIN

15.03 GUARDIANES DE LA GALAXIA

17.17 GHOST RIDER. EL VENGADOR FANTASMA

19.19 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

22.00 EL SABOTAJE


CINECANAL

11.00 LA ERA DE HIELO 3

12.35 LA MECÁNICA DEL CORAZÓN

14.20 SHREK PARA SIEMPRE

16.00 EL PLANETA DE LOS SIMIOS REVOLUCIÓN

17.50 JACK REACHER. SIN REGRESO

19.55 ASSASSIN’S CREED

22.00 RESIDENT EVIL 3. LA EXTINCIÓN

23.35 EL EXPERIMENTO BELKO

01.10 ALIADOS

03.15 CROSSING POINT


SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

12.00 ESTACIÓN 19

14.00 LUCHA POR LA JUSTICIA

15.00 TEEN WOLF

16.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 LAS VUELTAS DE LA VIDA

22.00 ESTACIÓN 19

23.00 LUCHA POR LA JUSTICIA

00.00 ESTACIÓN 19


A DÓNDE IR

BELLAS ALAS (AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS 23 SE PRESENTARÁ SOEMA MONTENEGRO CON FOLCLORE LATINOAMERICANO.


TEATRO LA CASA (PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-2799)

* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS 22, VULGAR, SAJRAS Y VYSCERYS PRESENTARÁN SUS RESPECTIVOS TRABAJOS DISCOGRÁFICOS.

* JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.

* SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS 22, LOS KARANES Y BANDAS DE ROCK LOCAL.


CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS

ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.


MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

PIE PEQUEÑO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

01/10- 03/10 16:30 (Cast) 18:30

(Cast) 20:30 (Cast)

EL DEPREDADOR (3D)

CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HASTA EL 03/10 22:30 (Subt)

EL DEPREDADOR (2D)

CIENCIA FICCIÓN (13 años)

01/10- 03/10 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 03/10 20:30 (Subt) 22:35

(Subt) 00:45 (Subt)

LA CASA CON UN RELOJ EN

SUS PAREDES (2D)

TERROR , FANTASÍA (ATP)

01/10 - 03/10 16:30 (Cast)

SLENDER MAN (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 03/10 18:45 (Cast) 20:45

(Subt) 22:45 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

01/10- 03/10 16:10 (Cast) 18:10 (Cast)

20:15 (Cast)

ACUSADA (2D):

DRAMA (+16 AÑOS)

HASTA EL 03/10 22:20 (Cast)

SANGRE BLANCA (2D)

THRILLER (16 ANOS)

01/10 - 03/10 16:20 (Cast)

HISTORIAS DE

ULTRATUMBA (2D)

TERROR, DRAMA (+13 AÑOS)

HASTA EL 03/10 18:20 (Cast)

MILLA 22 (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HASTA EL 03/10 20:30 (Subt) 22:30

(Subt) 00:40 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20

CASTELLANO 3D 17:30

SLENDER MAN APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:30 - 22:50

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO

JUEVES)

EL DEPREDADOR APTA 13 CON

RESERVA

CASTELLANO 3D 20:00

CASTELLANO 2D 22:30

SUBTITULADO 2D 22:30 (SÓLO

JUEVES)

LA CASA CON UN RELOJ EN

LAS PAREDES APTA

CASTELLANO 2D 18:10

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA

CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO LOS JUEVES)

 
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