“Cuando no alcanza para hacer las cosas que daban placer, comienza la frustración”

01/10/2018 -

Las cosas que por acotar el presupuesto no las podemos hacer, afectan mucho. Salir o ir a ver una película, son cosas que incentivan a la pareja. Hoy, por la crisis económica, se destina ese presupuesto a la alimentación o a la vestimenta de los hijos y se dejan de lado esos gustos que daban placer y sacaban de la rutina a la pareja.

En la pareja, el primer tiempo es pura pasión; no va a ser necesario ponerle condimentos, pero una vez que ese período de enamoramiento se diluye con el tiempo, lo que es natural, en la pareja comienza a haber otro tipo de compromiso y de intimidad y la pasión disminuye. Y si no tenemos con qué alimentarla, porque una salida o el cine son mucho más caros ahora, se va perdiendo, además de la frustración que genera el no poder hacerlo. Un hombre que siente que debería invitar a la mujer; o la mujer que quiere comprarse lencería o ir a la peluquería y ponerse bien para su hombre, disminuye la autoestima de esas personas. Y el ir al gimnasio, a la peluquería, a un centro de belleza, son cosas que no las pensamos pero que alimentan a la pareja en el erotismo una vez que se va el enamoramiento, y debería ser necesario, y que con la economía ahora se hace mucho más difícil.

Las consultas ginecológicas vienen encubiertas en la falta deseo, en el dolor al tener relaciones, y a partir de ahí se comienza a direccionar el interrogatorio y empiezan a salir todas las cosas que afligen a la mujer. Hay muchos problemas de autoestima, y todo depende de cómo ha aprendido la mujer a relacionarse sexualmente. Culturalmente estamos muy influenciados por la cultura y hay una moralidad que nos empapa de que la mujer tiene que ser sumisa, respetar al marido, y todas esas cosas hacen que la mujer no se haya expresado libremente en su sexualidad y haya disfrutado del placer siempre, y lo maneja desde el lado de la culpabilidad.

Entonces hay que enseñarle a la mujer a liberarse, a conocer su cuerpo, su erotismo, a explorar y, a partir de ahí, se les da herramientas para puedan tener una sexualidad más saludable.

Generalmente, la consulta empieza por la mujer, y muchas veces cuando llamamos a la pareja no viene, o viene luego de que la mujer haya hecho el cambio, y con ello el cambio en la pareja. La consulta siempre es de a dos, pero es una la que trae la consulta.

En la mujer, la consulta más frecuente es la falta de deseo de ello hacia la pareja, lo que en la actualidad denominamos trastorno en la fase del deseo y la excitación, porque la mujer no responde de igual manera que el hombre en la sexualidad. El hombre tiene una fase lineal: se excita, tiene una meseta, luego un orgasmo y la resolución. La mujer tiene una respuesta sexual circular.

Las preocupaciones inciden de la misma manera en la sexualidad de hombre y mujer. La carga horaria que uno tenga que dedicarle al trabajo, a la casa, a los hijos lleva a la falta de intimidad y los afecta por igual. Pero en el hombre, la falta de erección se da más veces cuando tiene una preocupación extra o cuando de repente le empieza a pasar y se perpetúa. Hay algo que se debe tener en cuenta: la disfunción eréctil o el no poder mantener una erección, es un indicador de una enfermedad cardiovascular. Las arterias que van por el pene son mucho más finas que las del corazón, por lo que primero van a tener una disfunción eréctil y luego pueden llegar a tener un infarto. Por ello, cuando se tiene un problema de éstos, se debe consultar a un cardiólogo.

En una pareja, el diálogo, el consenso, el conversar lo que nos gusta, sin pruritos, es importante. Lo que hay que hacer es que el hombre le diga a la mujer lo que le gusta y la mujer lo mismo, para consensuar y tener una relación sexual placentera y libre. Ese es el ideal de una relación de pareja. En esta época de crisis, no se debe buscar en lo externo, en lo material, sino tratar de fomentar la intimidad y la comunicación en la pareja.