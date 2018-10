FÚNEBRES | 1 de octubre de 2018

01/10/2018 -

Edgar Villavicencio

Modesto Severo Castillo

Petrona Álvarez (La Banda)

Matías Belindo Ovejero (La Banda)

Gabriel Arcángel Ruiz

Hugo Daniel Villalba (La Banda)

Angélica del Valle Luna de Castillo

Oscar Rolando Alagastino (La Banda)

Otilia del Carmen Gerez (La Banda)

CASTILLO, MODESTO SEVERO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Sus hijos Nene, Magui, Marta, Lito, Jorge, Néstor y Mario. Nietos y Bisnietos. Cuñados, Nueras, Yernos. Nietos políticos. Hermanos Enrique, Valle, Olga y Curo. Y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio LA PIEDAD. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

CASTILLO, MODESTO SEVERO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Personal Profesional, Técnico y Administrativo del Laboratorio Bioquímico Central participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Sra. Marta. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, MODESTO SEVERO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Sra. Corina O. de Ugozzoli y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la querida Marta. Elevan oraciones en su memoria.

FRÍAS, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Sus padres políticos Alicia y Cacho, sus hermanos políticos Romina, Diego y Germán participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FRÍAS, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. El Señor es mi passtor nada me falta en praderas cubiertas de verdor el me hace descansar. Su tía Lic. Zulma Frías, su primo Maximiliano Cerrizuela y flia. participan con profun do dolor su falleciminto y ruegan por la paz de su alma.

FRÍAS, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Sus primos Marcos, Circe y Nerea; sus tíos Luisa Umaño y Daniel Bruno participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FRÍAS, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Gustavo Poggi y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Matías A. Poggi participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa e hijos en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

FRÍAS, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 1239 "Pte. Dr. Raúl R. Alfonsin" participa con dolor la partida del esposo de la docente Vanesa Moyano. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

FRÍAS, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Compañeras y amigas de su esposa Vanesa, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Rogamos al Señor te reciba a sulado en paz y te colme de bendiciones. Compañeras y amigas de su esposa Vanesa: Carina Bizgarra, Marcela Morales, Alejandra Celiz, Patricia Castaño, Gabriela Paz, Mercedes López y Rocío Bobes participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. El Señor es mi pastro, nada me puede faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Tu amigo Martín Roldán, participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

FRÍAS, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Tu amigo Osvaldo Matteo, su esposa Luciana Mattar y sus hijos Ysaias y Stafania Matteo Mattar, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Sus compañeros de la Suc. Santiago de la Caja de Ahorro y Seguro, despiden al querido Pancho confiando que su alma descansa en paz.

FRÍAS, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Que descases en paz Pancho, es el deseo de la Red de Sucursales de la Caja. Acompañamos a su flia y amigos ante la dolorosa pérdida.

FRÍAS, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Cachin Coronel, sus hijos Maria Alejandra y Tino Coronel, hija politica Maria Silvana Garrcia, sus nietos Emilia y Agustin, parrticipan con inmenso dolor su fallecimiento. Pancho descansa en paz.

FRÍAS, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su amigo Fernando Briz y flia., acompañan a la flia. en éste difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

FRÍAS, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Con gran pesar acompañamos este desenlace. Tus familiares políticos; Reyna y Chochy Moyano y sus respectivas flias., participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

FRÍAS, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Justo C. Molina Areal, su esposa María Rosa Pernigotti, sus hijos y nietos acompañan con profundo dolor a su flia en éste difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Justo Molina, su esposa Carolina Jozami e hijos, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor. Elevan oraciones por la paz de su alma.

FRÍAS, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Juan Molina, su esposa Noelia Sialle Muñoz e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en éste difícil trance. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

FRÍAS, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Anita, Kiko e hijos Arce Prieto participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Tote, Merlene, Martín y Mauricio Prieto, acompañan en su dolor a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. El Centro de Jubilados "Lazos de Amistad" participa con dolor su fallecimiento. Acompaña a su tía, Sra. Zulma Frías y a sus padres Pedro y Mirta, y eleva oraciones en su memoria.

FRÍAS, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino. El Centro de Jubilados Amelia Farhat, participan con dolor su falecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Hermano, nos dejaste un gran vacío en nuestros corazones. Siempre te vamos a recordar. Sus compadres Niyo y Fernanda; su ahijado Felipe, su Sobrina Josefina participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA DE CASTILLO, ANGÉLICA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Su esposo Víctor Rolando Castillo, sus hijos Víctor, Oscar y Olinda, sus nietos Agustina, Martina e Ignacio, su nuera María, sus cuñados Mecha, Gustavo, Tete, Oscar y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio LA PIEDAD hoy 10 hs. Cobertura I.O.S.E.P. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Juan Roberto Montoto, Maria Elizabeth Canllo de Montoto y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Jazmín y Adriana Habra participan su fallecimiento y comparten el dolor de su querida amiga y vecina Marcia y familia en estos tristes momentos.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Rafael Bonacina, Isabel Santillán Borges e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañado a su padres Chicho y Elena y a sus hermanos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Sus amigos: Martín Costas y Cecilia Vittar, María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, María Ester y José Antonio Rojo, María Inés y Luis Francisco Baccino, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus padres, hermanos e hijos en el dolor. Elevando oraciones en su querida memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. José Gigena y Loli Castiglione, sus hijos Mercedes, Francisco, Juan y Javier participan con dolor la pérdida de su entrañable amigo Durval y acompañan a sus hijos y toda su familia en este duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Norma Robles Vda. de Gigena, sus hijos María Silvia, José, Gabriel y Marian participan con dolor el fallecimiento de la pérdida de Durval y acompaña a Elena y Chicho y demás familiares en este duro trance. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE MARTINETTI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Su tía Mirta de Paz, sus primos Sonia, Benjamín y Paola y sus respectivas familias la despiden con profundo dolor. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PAZ DE MARTINETTI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Su tía Luchi Paz de Aboslaiman, sus primos Augusto, Josefina y Federico y sus respectivas familias la despiden en su viaje al encuentro del Padre. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PAZ DE MARTINETTI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Tus compañeros de promo College. Acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

PAZ DE MARTINETTI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Sus vecinos Susana Goncebat, Raúl Gerez e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ DE MARTINETTI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Rafael Bonacina participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a su esposo Faustino y sus hermanos en tan doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.

PAZ DE MARTINETTI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. El Sr. Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias, por el fallecimiento dela hermana de la docente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Ing. María Mercedes Paz. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE MARTINETTI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. La Decana de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias Dra. Myriam Villareal y la Vicedecana Dra. Judith Ochoa, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la hermana de la docente, Ing. María Mercedes Paz,de la Facultad arriba mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE MARTINETTI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Dr. Víctor Piccardi y familia participa con dolor su fallecimiento.

RIVERO, DANTE MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Aidé Santillán participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Sra. Carlina de Rivero, a su hijo Mario, Gaby y Maria. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, GABRIEL ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Su esposa Susana, sus hijos Mariana, Silvia, Santiago y Esteban, sus nietos Samir, Baltazar, Delfina, Camila, Jalil, Benicio y Evangelina que siempre te recordaran como amor y cariño. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. Parque de la Paz.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Su esposa Susana Sarquiz, sus hijos Mariana, Silvia, Santiago y Esteban, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimineto, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO, CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. En lugares de delicados pastor me hará descansar. Su hija Mariana y Ariel Ledesma y nietos Camila y Benicio, participan con profundo dolor su partida hacia la Casa del Padre. Ruegan oraciones en su querida memoria y brile para el la luz que no tiene fin.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Su hija Mariana, su yerno Ariel, su consuegro Pibe, sus nietos Camila y Benicio y demás familiares y amigos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hijo Santiago, su hija política Lorena y su nieta Delfina participan con profundo dolor su fallecimiento.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Sus hermanos Aurora y Antonio y flias., acompañan su fallecimiento con mucho dolor y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus primos hermanos José Ramón y René Santillán con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Los compañeros de Aerolineas Argentina de su hijo Esteban Gabriel Ruiz lo acompañan en este momento de profundo dolor. Ruegan oraciones en memoria de su Padre.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Tu partida nos a dejado gran dolor pero sabemos que ahora estas con Dios y que ya no sufriras. Que brille en tu camino la luz que no tiene fin. Esteban, Ximena, Evangelina y María Pilar Baltazar. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Amigas y ex compañeras de la "Promoción 61" de la Esc. Manuel Belgrano participan con profundo dolor su desaparición física acompañan en el dolor a su hermana Aurorita y demás familiares. Elevan oraciones.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Marcelo Locascio, Ana María Villegas, sus hijos Marcelo y Anita Thomas y Gustavo Locascio participan con profundo dolor la partida de Gabriel y acompañan a su hermana Aurora y familia en este doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Roberto Enrique Pinto, María Elena Villegas, sus hijos Virginia y Rodrigo Palmieri; Roberto y Eduardo Pinto participan con dolor el fallecimiento del hermano de Aurora. Acompañan a la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Los empleados de La Bancaria Parque Aguirre: Mario Lescano, Manuel Luna, Walter Torrez y José Larosa, lo recuerdan con mucho afecto y acompañan a su familia en el dolor elevando oraciones en su memoria.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Grupo de Jugadores Bancarios; Hugo, Lorenzo, Rolo, Gary, Negro, Ángel, Lucho, Negri, Juanca, René, Dany y Pedro . participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Ex compañeros y amigos; Hugo, Torres y flia., Rolando Paz y flia., Lorenzo Reinoso y flia., participan con dolor su fallecimiento y elevan orasciones en su memoria.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar en lugares de delicados pastos me hará descansar. La Comunidad Educativa de la Esc. Nº 389 Dr. Antenor Álvarez, participa con dolor el fallecimiento del padre del profesor Santiago Ruiz. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Siempre te recordaremos como un amigo leal que supo honrar la amistad sin tiempo ni distancia. Descansa en paz Sopita. Gringo Sily, Mirta Paoletti, acompañan en el dolor a su querida familia. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Miembros de la Mesa Redonda Panamericana Santiago del Estero Capital, Marta Agüero Abal, Griselda Cremaschi, Leyenda Cardozo, Mashy Gerez, Graciela Grimaldi, Ema Figueroa, María Angélica Alfonsín Gerez, María Inés Suárez, Bebi Moreno Navarro, Marisa de Yacheline, Maguita de Córdoba, Alicia Martínez, Amanda Castillo, Rina de Abatedaga, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Aurorita Ruiz y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Manuel Argañarás, su esposa Marta Josefina Agüero Abal, sus hijos María Josefina y Leandro Anabalón participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Aurorita deseando una pronta resignación cristiana para toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Lic. María Inés del Rosario Suárez y Beby Moreno Navarro participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su dilecta amiga Aurora. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Lionel Delano Moya, su esposa Choli Figueroa, sus hijos Lionel Gustavo, Blanca Luciana y Rafael Osvaldo Moya y sus respectivas familias acompañan a su familia en este momento de dolor. Descansa en paz.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. "Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad". Raúl Miranda y familia participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí". Francisco Soto Mayor y familia participan con dolor su fallecimiento, ruega oraciones por su eterno descanso.

VILLAVICENCIO, EDGAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Sus padres Edgar, su madre Nancy. Sus hermanos Micaela, Valentín, Constanza. Sus abuelas Laura y Lola. Su abuelo Olegario. Sus tíos Graciela, Marcelo y Vanesa. Tíos Sus primos Ezequiel, Julieta, Bautista, Lautaro. Sus tíos políticos. Amigos y Demás familiares. El cortejo partió desde Santiago del Estero 10 hs hacia el cementerio CRISTO REY depto. LORETO. Cobertura I.O.S.E.P. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

VILLAVICENCIO, EDGAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Hijo amado: María te cubre con su Santo Manto y el Señor te tiene en el altar con sus ángeles. Sus padres Edgar y Nancy Villavicencio participan con dolor su fallecimiento y elevan una plegaria en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

VILLAVICENCIO, EDGAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. "Hoy la tierra llora tu partida y el cielo gana un ángel más. Siempre estarás en nuestros corazones, amado hermano". Sus hermanos Micaela, Constanza y Valentín participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, EDGAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Participamos de tu partida terrenal con profundo dolor y tristeza. Nos quedamos con lo valioso de vos. "Lo que toca el alma, jamás se olvida". Descansa en paz amado nieto. Sus abuelos Lola, Laura y Olegario. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

VILLAVICENCIO, EDGAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Sus tíos Vanesa, Marcelo, Graciela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones al Altísimo por su descanso eterno.

VILLAVICENCIO, EDGAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Se eleva una plegaria en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma. Sus tíos políticos Romano, Gladis, Nico y Víctor participan con profundo dolor su fallecimiento.

VILLAVICENCIO, EDGAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. La comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº 8 participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo del Vicerector y sobrino de la regente de cultura técnica. Rogando oraciones por su eterno descanso.

VILLAVICENCIO, EDGAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Autoridades de la Escuela Técnica Nº 8 y personal de Secretaría acompañan espiritualmente a su familia, ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, EDGAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Personal docente y no docente de la Escuela Técnica Nº 8 acompañan con el cariño de siempre a sus padres, hermanos y familiares, haciéndoles llegar su más sentido pésame.

VILLAVICENCIO, EDGAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Carlos Ledesma, Matilde Suárez y Verónica Ledesma participan con gran pesar su fallecimiento y piden por su eterno descanso.

VILLAVICENCIO, EDGAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Señor concédele el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. La Asesora Pedagógica de la Escuela Técnica Nº 8 Prof. Silvana Suárez participa con gran dolor su fallecimiento y acompaña a sus padres, hermanos y familiares ante la irreparable pérdida.

VILLAVICENCIO, EDGAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Participamos con profunda tristeza la desaparición física de Edgar Agustín acompañamos con oraciones la intersección de Ntra. Señora de Loreto por el descanso eterno y la fortaleza de toda su familia. Dr. Francisco Lescano Núñez, Prof. Noemí Farias, Mara, Guillermo, Rosarito y Martín; Lara Valeria, René, Fran y Azul y Marisel y Franco.

VILLAVICENCIO, EDGAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. "Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.". Prof. Alejandra Torrens y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo del vicedirector de la escuela técnica Nº 8 Ing. Edgar Villavicencio y sobrino de la regente Graciela Villavicencio. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, EDGAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Ing. Guillermo Campos y familia acompañan a su colega Edgar en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, EDGAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. La Comunidad del Instituto Secundario María Auxiliadora, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la flia. en tan dolorosa perdida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VILLAVICENCIO, EDGAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. El Sr. Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del hijo del docente del Departamento Académico de Electricidad de la Facultad de Ciencias Exactas, Ing. Edgar Villavicencio. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, EDGAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. El Decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías Ing. Pedro Basualdo y el Vicedecano Dr. Carlos Ramón Juárez, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del hijo del docente del Departamento Académico de Electricidad de la Facultad arriba mencionada, Ing. Edgar Villavicencio. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, EDGAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Ing. Alejandro Ferreiro, su esposa y familia participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su padre y familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALAGASTINO, OSCAR ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Su esposa Teresa Torrez, sus hijos Ramón, Darío y Silvina, sus hijos pol. y nietos Santino y Fernando participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10:30 en el cementerio Jardín del Sol. C de duelo Irigoyen y Garay (SV) SERV SOC AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ÁLVAREZ, PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Su esposo Esteban Beltrán, sus hijos Elda, Sergio, Fernando y Alejandro. Sus nietos Lautaro, Sol, Mauricio, Nela, Narella, Irina y Darla. Hijos políticos Elsa, Virginia, Soledad, Gustavo y Guadalupe. Y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de LA MISERICORDIA La Banda. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

GEREZ, OTILIA DEL CARMEN (Negra) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Sus hijos Luis, Estela, Ramón, y Mirta, hijos políticos Teresa, Jorge, Ramón, hnos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados cemet. Jardín del Sol. Serv. Caruso. Cia. Arg. de seguros. S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL..

OVEJERO, MATÍAS BELINDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Sus hijos, hijos polit. y nietos part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 10 hs. en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

VILLALBA, HUGO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Su madre Norma Juarez, sus hnos. y demas familiares part. su fallec. sus restos seran inhumados en el cement. La Misericorida. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

VÁSQUEZ, RICARDO AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/18|. Su hermano Alonso Vázquez, su Sra. Elena y sus sobrinas Cecilia, Laura y Soledad participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, JORGE NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Su esposa Mory González, hijos Marta Elisa y Pablo Herrera, Ema Cristina, Jorge Ernesto y Nicolás Alejandro, nietos Pablo y José D. Herrera, Lourdes Braulio, Santiago y Fabricio Ibáñez, invitan a participar de la santa misa en su memoria, al recordar un mes de su partida al cielo en Catedral Basílica hoy Lunes 20.30 hs. Rogamos una oración a su memoria.

MIRANDA DE PALFERRO, NORMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/16|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Su hija María, su hijo político Juan, y nietos, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplir 2 años de su partida a la Casa del Señor.

MIRANDA DE PALFERRO, NORMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/16|. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14. Su hijo Sergio, su hija política Elvira, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 2 años de su partida a la Casa del Señor.

ROLDÁN, FRANCISCA (Panchita- Acho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/11|. Acho a pesar del tiempo te sigo recordando, porque fuiste una persona buena, de un corazón noble, y bondadoso, para todos los que se acercaron a ti. En forma inesperada un día con un sol tenue y una briza suave, te llevo Dios, donde hay amor, paz y felicidad. Fuiste el pilar fundamental de mi vida, donde dejaste grandes enseñanzas, resaltando los valores fundamentales, para ser una persona de bien, gracias por los años compartidos juntas, nunca te olvidare, descansa en paz hermana. Hoy al cumplirse 7 años de tu ausencia en este mundo, invito a la misa que se realizará hoy a 20.30 hs en Catedral Basílica.

SORIA DE CASTILLO, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/08|. Graciela, hoy se cumple 10 años que viajaste a la Casa de Nuestro Señor. 10 años de dolor, a pesar del tiempo transcurriendo estás presente en todos nuestros momentos, no estás físicamente pero sentimos tu presencia. Fuiste una gran persona, una gran madre y padre a la vez, para criar a tus hijos. Les diste educación, hoy son personas de bien, cada uno formó una hermosa familia. Tus hijos Erika y flia.; Noelia y flia.; Ricky y flia.; tus nietos Thiago, Brisa, Isabella y Jano; tus hermanos María Elena y Juan Soria y flia. invitan a la isa a celebrarse en la Catedral Basílica a las 20.30 hs. Rogamos oraciones en tu memoria.

MEDINA DE JEREZ, HERMINIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. "Nada desaparece en la vida mientras queden huellas profundas en nuestros corazones". Al cumplirse el primer mes de su fallecimiento su esposo Hugo, sus hijas Mirian, Marcia y Maricel, invitan a la misa que, rogando por su eterno descanso, se oficiará hoy a las 19,30 hs en la iglesia Inmaculada Concepción. Elevan oraciones en su memoria. Frías.