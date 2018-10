Fotos RECONFORTANTE. Guillermo Barros Schelotto se mostró conforme con el rendimiento de su equipo.

01/10/2018 -

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, ponderó el triunfo ante Colón para elevar anímicamente a sus jugadores, de cara al duelo del jueves frente a Cruzeiro, por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

"Vamos a pensar bien el partido que se nos viene en los próximos días. Sabemos que si hacemos un gol nos tienen que hacer cuatro. Veremos las posibilidades y analizaremos al rival para clasificar a semifinales", expresó el técnico en conferencia de prensa, recordando el 2 a 0 de su equipo en la ida contra el conjunto brasileño.

El "Mellizo" destacó la inyección anímica que recibió el grupo. "Este triunfo eleva el nivel anímico de los jugadores y la instancia de jugar por un lugar en semifinales es importante para la carrera de cada uno de nosotros. Esperemos que el partido se desarrolle con situaciones normales y teniendo la posibilidad del VAR, el error del árbitro será menor".

Duro golpe

El entrenador comentó que la derrota en el Superclásico fue un duro golpe. "No es por desprestigiar la Copa Argentina, pero lo que nos dolió fue haber perdido el clásico y no haberle dado una alegría a la gente. Hoy el equipo tuvo carácter, actitud y juego, por eso iba ganando 3 a 0. Me gustó mucho la forma en que lo hizo. Después de una derrota siempre es bueno salir con un triunfo, pero si jugás bien es mejor", indicó convencido.

"Le ganamos a un rival difícil como Colón y lo hicimos bien. Metimos, jugamos y corrimos muy bien. Después de una derrota siempre es bueno salir con un triunfo y si jugás bien como hoy mejor", resaltó el entrenador.

Guillermo destacó el partido que tuvo el arquero Agustín Rossi y dijo que en los próximos días decidirá con los dirigentes el nombre que irán a buscar para reemplazar al lesionado Esteban Andrada.

"Lo que vi hoy de Rossi tiene que ver con el juego. Fue muy reconocido por dos o tres pelotas que tapó. Con respecto a los nombres que pueden llegar a venir, me preocupa más que en las cosas importantes que nos tocan jugar vamos a depender de Rossi y de juveniles. Nos queda una semana para tomar una decisión", explicó.

Además, fue consultado sobre el caso del brasileño Dedé, a quien la Conmebol le quitó la expulsión que le sacaron en la Bombonera en el partido Boca vs. Cruzeiro.

"Si está habilitado es porque la ley le permite a la Conmebol sacarle la sanción. Si está en el reglamento hay que respetar esa posibilidad", señaló.