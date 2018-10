Old Lions hizo méritos, pero se le escapó

Fotos NO ALCANZÓ. Old Lions jugó un buen partido en Tucumán y estuvo cerca del triunfo, pero se le escapó.

01/10/2018 -

Un try de Tarcos en la última jugada del partido, le dio la victoria a los tucumanos por 25 a 21 y privó a Old Lions de conseguir un nuevo golpe en el Top 10 del Regional del NOA.

Por la Zona Promoción, Lawn Tennis confirmó su levantada y derrotó sin inconvenientes a Coipú por 39 a 7, sumando además punto bonus, mientras que Santiago Rugby cayó sin atenuantes ante Jockey de Tucumán por 77 a 13.

En Tucumán, una vez más Old Lions demostró estar a la altura y le jugó de igual a igual durante los 80 minutos a uno de los equipos más fuertes de la región y que con la victoria quedó como escolta del líder Tucumán Rugby.

La primera mitad ofreció un partido trabado y deslucido, con muchas interrupciones y poco juego hasta los 5 minutos finales. Dos penales por equipo arrojaban el 6 a 6 parcial hasta que una muy buena jugada de Luciano Zalazar le dio la oportunidad a Facundo Coronel de apoyar el primer try de la visita. Sin embargo, un descuido defensivo le permitió a Tarcos llegar a la igualdad y el primer tiempo finalizó 13 a 13.

En el complemento, los tucumanos golpearon de entrada, pero en apenas dos minutos Old Lions lo dio vuelta con un penal y un try del apertura Juan Villalba para pasar al frente 21 a 18. Cuando parecía que los "Viejos Leones" se traían una gran victoria y la chicharra ya había sonado, Tarcos llegó al try que le permitió a festejar y dejó con un sabor amargo al equipo santiagueño.

Fácil para Lawn Tennis

En el Parque Aguirre, Santiago Lawn Tennis ratificó la levantada que había exhibido la semana pasada y aún sin jugar un gran encuentro, superó sin mayores dificultades a Coipú por 39 a 7, para dar otro paso más hacia los cuartos de final de la Zona Promoción.

Los rojiblancos dominaron el encuentro desde el inicio y se fueron al descanso con una buena diferencia. En la segunda mitad, el equipo local afianzó su dominio y terminó obteniendo el punto bonus que buscaba para seguir escalando en la tabla.