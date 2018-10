Niek Kimmann y Smulders, los mejores del mundo

Fotos PODIO. El campeón holandés, Niek Kimmann (centro), no ocultó su felicidad por haber logrado el título.

01/10/2018 -

Los flamantes campeones del mundo, Niek Kimmann y Laura Smulders, ambos de Holanda, tuvieron un mano a mano con EL LIBERAL al término de la competencia, a quien le comentaron lo felices que se sentían por haber coronado un gran año de trabajo en la Argentina.

Para Niek Kimmann, quien finalizó sexto en la carrera final en Elite, el título fue el premio a un año muy bueno.

"Si bien es cierto que me hubise gustado haber terminado en el podio, pero bueno, hoy (por ayer) no se dio. Igualmente nadie me saca la felicidad por conseguir el campeonato, en una disciplina que cada vez se hace más competitiva", indicó

Para Kimmann, el nivel que hubo en la Argentina fue muy alto, y felicitó a Molina por su doble podio. Por su parte, la campeona del mundo Laura Smulders confesó que fue duro el camino, pero que por suerte cerró el año con podios y reteniendo el título.

"El calor se sintió un poco pero la gente de Santiago y la de Sudamérica alienta siempre y ello te llega. La carrera final fue muy pareja, y se vio en el final en donde entramos las tres prácticamente en una misma línea", dijo.

Enseguida, Laura agregó: "Estoy feliz por retener la corona. Ahora a descansar un poco y luego a pensar en la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020", concluyó.