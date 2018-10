Fotos Con octubre, el norte santiagueño arranca festejos por los 86 años de sus ciudad

PAMPA DE LOS GUANACOS, MONTE QUEMADO, Copo (C) Con el inicio del décimo mes del año el departamento Copo se pone de fiesta arrancando con festejos que se suceden intermitentemente y se extienden, poniendo de fiesta a los pueblos y ciudades que nacieron con la llegada del ferrocarril. Los festejos en el norte de la provincia arrancarán con el 86 aniversario de la capital departamental Monte Quemado, que abre sus festejos el 5 de octubre, en Pampa de los Guanacos el 10 y en Los Pirpintos el 15 de octubre. En "Pampa", este año los festejos se realizarán los días 12, 13 y 14 de octubre, por lo que la comunidad ya vive y respira un clima especial. Quienes ya anticipadamente tenían el programa definido fueron los pampeños que ponen énfasis en la organización de la fiesta del pueblo ya que Pampa de los Guanacos si bien no tiene festivales, la fiesta aniversario es tomada como tal, ya que este acontecimiento se transformó en uno de los festivales más importantes de la provincia, pues reúne a miles de personas de todo el país. Mucha gente espera este festejo para aprovechar un encuentro con integrantes de su familia que están en diferentes lugares de la Argentina por diversas razones, especialmente laborales. Un festival cultural que para el pampeño ya es un emblema y que no quieren que nadie les quite este gran evento que se celebra emotivamente. Un cumpleaños organizado por el municipio, que lo hace con un gran sacrificio recaudando fondos del bingo del pueblo, que se vende durante el año para cubrir gastos de los artistas y otra parte de los gastos lo solventa todos los años el área de Cultura de la provincia de Santiago del Estero. En torno de los festejos del 86º aniversario de la ciudad de Pampa de los Guanacos, la actual intendenta profesora Viviana Campos y el intendente electo Cesar Gustavo Andrada, quienes gobiernan en esta etapa de transición, dieron a conocer el cronograma que se llevará adelante los tres días festivos que comenzará el viernes 12 y se extenderá hasta el domingo 14 de octubre.