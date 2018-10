Fotos El “Chalo” Molina agradeció por el apoyo

01/10/2018 -

El corredor de San Juan, y representante del seleccionado argentino de BMX en la Copa del Mundo que se finalizó ayer en Santiago del Estero, Gonzalo "Chalo" Molina, se mostró exultante y un emocionado por haber conseguido dos podios en las dos finales que corrió. "La verdad que esto es increíble. Estoy muy feliz por lo que pasó aquí en mi país, en Santiago, en donde pude mostrar mi crecimiento deportivo, gracia a todo el apoyo no sólo del cuerpo técnico y de la gente, sino también de mi familia", comentó. Enseguida, Molina agregó: "Es algo gratificante para mí terminar el año de esta manera, con dos segundos puestos ante los mejores del mundo y en mi casa. También me pone feliz estos logros por todo lo que tuve que trabajar para recuperarme luego de mis accidentes que tuve que me pararon un poco", agregó. Gonzalo Molina agradeció a todos los que siempre confiaron en él, en especial a sus compañeros de la selección argentina. "Este triunfo, este logro de hacer podio en las finales es el producto de todo un trabajo en equipo.Quiero compartir este gran momento con ellos. Ahoravamos a descansar un poco y luego a pensar en seguir sumando puntos para Tokio".