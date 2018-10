Maradona sobre Messi: "Que no venga más, que se retire"

01/10/2018 -

Diego Maradona siempre es polémico y esta vez no fue la excepción. Habló con Diario Clarín y cuando le preguntaron sobre qué le aconsejaría a Lionel Messi, el "Diez" respondió: "Que no venga más, que se retire".

Cuando justificó su posición, Maradona acotó: "Pierde el Sub15 y la culpa es de Messi, el fixture de la Argentina pone a Racing contra Boca y tiene la culpa Messi. Siempre tiene la culpa él. Que me dejen de romper las pelotas, viejo. Yo le diría, no vayas más loco".

Pero hubo más frases polémicas de Diego.

"Me gustaría que nos hubiera mandado a todos a cag... Porque él no tiene la culpa de no ser campeón del mundo. Está bien, teníamos todas las esperanzas en él, pero cuando vas al hipódromo vos tenés la esperanza de que gane tu caballo y sale octavo. En la Fórmula 1, Vettel tiene un motor bárbaro y le gana el negrito Hamilton", opinó Maradona.