La actriz de la serie "The Crown" sufre de ansiedad

01/10/2018 -

La actriz británica Claire Foy, quien dio vida a la reina Isabel II en la exitosa serie "The Crown", reveló que sufre ansiedad y que la padece desde que era niña.

La interprete, de 34 años, confesó al diario The Guardian que esta dolencia "explotó" cuando comenzó su carrera como actriz.

Ganadora de un premio Emmy por su papel en la ficción de Netflix que relata la vida de la monarca británica, Foy indicó que en la actualidad, aunque sigue teniendo ansiedad, ha aprendido a lidiar con ella gracias a la ayuda de un terapeuta.

"Solía pensar que este era mi destino en la vida, sufrir ansiedad. Pero ahora soy capaz de desvincularme de ella más", señaló.

Foy manifestó al diario que cree que comenzó a sufrir la dolencia por la separación de sus padres cuando tenía ocho años, acontecimiento al que respondió "intentando hacer que todo el mundo se sintiera bien siempre y nunca estar enfadada".

"Cuando tienes ansiedad, tienes ansiedad acerca de, no sé, cruzar la calle", explicó, y agregó: "No está relacionado con nada que parezca lógico. Se trata solo de esa sensación en la boca del estómago y la sensación de que no puedes".

Foy se alzó con el premio Emmy a mejor actriz de serie dramática el pasado 17 de septiembre en Los Ángeles (EE.UU.).

La actriz, que ha interpretado a la reina Isabel II durante dos temporadas en ‘The Crown’, será sustituida a partir de ahora por Olivia Colman en las siguientes entregas de la ficción.

Si bien Claire Foy ya se despidió de The Crown, el tópico de la desigualdad salarial volvió a ser puesto sobre la mesa. Luego de que los productores de la serie revelaran que la actriz había ganado menos que Matt Smith, su partenaire en el drama histórico, el revuelo ocasionado fue tal que trascendió que Netflix quiso buscar una salida compensatoria para Foy y brindarle 270.000 dólares por su trabajo. Como la intérprete fue reemplazada por Olivia Colman en la tercera temporada que se estrenará en 2019, un aumento de sueldo no era una opción, por lo cual se habría barajado la posibilidad de subsanar el error de manera retroactiva.

Sin embargo, la propia actriz aseguró que esa suma compensatoria jamás llegó a sus manos. En diálogo con el sitio Al Arabiya, la flamante Lisbeth Salander dijo: "Se informó que me habían pagado retroactivamente. Nunca dije nada y tampoco lo dijeron los productores. El punto es que esa ‘verdad’ es incorrecta’, contó Foy, para luego ampliar el debate. "Pasó al mismo tiempo que otros casos de desigualdad salarial, tanto en la música, como en el periodismo, como en toda industria. Pasa en todos lados y uno es parte de una conversación más grande", expresó.

Antes de proclamarse reina de la ficción, Claire Foy repartió comidas a domicilio y revistas gratuitas en el subte. Trabajó de telemarketer, agente de seguridad en Wimbledon y camarera de pub. Pero su destino cambió para siempre con su papel de la reina Isabel II de Inglaterra en la exitosa serie The Crown.