Fonzi siente el apoyo del público a través de internet

01/10/2018 -

La comedia "Mi hermano es un clon", que emite El Trece con el protagonismo de Nicolás Cabré, Gimena Accardi y Flor Vigna, no está dando buenos resultados en materia del rating. Al respecto, Tomás Fonzi, otro integrante del elenco, dijo en el programa radial "Modo Sábado", que si bien el acompañamiento del público no se ve en los números del rating, hay muchos que siguen la ficción de manera online. "Se está cambiando la manera de ver televisión, entonces también es momento de amoldarse a esta manera y forma, entonces también está apoyada la ficción que tenemos al aire en canal 13 por internet. Hay gente que la mira cuando quiere y a lo mejor no está reflejada en el rating", remarcó.

Y agregó: "Hay muchos niveles de rating. Podés estar liderando, ser el segundo o correr el riesgo de que la tira se levante".

El hermano de la también actriz Dolores Fonzi se refirió además a la dinámica laboral: "Este formato de tira diaria con este nivel visual de generar una hora de contenido diario es inusual en este momento. Es un formato que se hace en Centroamérica para las comedias románticas. Para mí hacemos un capítulo de una serie larga por día".