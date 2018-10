Fotos Flor Peña no quiere hablar del poliamor

01/10/2018 -

Florencia Peña estuvo invitada a la mesa de Mirtha Legrand para promocionar el estreno de "El Potro", la película basada en la vida de Rodrigo Bueno, en la que interpreta a Beatriz Olave, madre del malogrado cantante de cuarteto.

Apenas comenzó el programa, la "Chiqui" fue directo al grano para hablar del escándalo protagonizado por su pareja, Ramiro Ponce de León, con una mujer salteña llamada Eliana Mendoza. "Tengo una vida muy intensa. Me hubiera gustado mantenerlo en secreto. Pero el machismo hace que yo sea una pobrecita y del otro lado, hay un macho que la pasa bárbaro. Y no es así. Cuando uno acuerda un pacto con la pareja es de igualdad", dijo sobre su relación de poliamor con el abogado, padre de su tercer hijo, Felipe.

"Esto que pasó es que salió a la luz y no debería haberlo hecho, pero nosotros la pasamos muy bien juntos", reconoció la jurado del "Bailando". Entonces, Mirtha deslizó una pregunta que provocó una incómoda reacción en su invitada. "¿Cómo trascendió eso?", quiso saber la conductora. "No quiero hablar de eso para no darle entidad", salió del paso, Florencia.

"Estarás de acuerdo que no es común. Yo soy de otra generación, no lo entiendo. Que otra mujer se acueste con tu marido es bravo", comentó Legrand. Y Peña defendió su postura. "Quiero ser honesta con mi naturaleza. No creo que vaya a estar sola con Ramiro hasta que me muera. Tampoco quiero convencer a nadie", concluyó.