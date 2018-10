El chef Christophe conmovió al llamar a su padre "pobre tipo" en TV

01/10/2018 -

Hace poco fue el economista Javier Milei quien en el programa televisivo de Luis Novaresio sorprendió al reconocer que una situación de violencia familiar terminó alejándolo de su padre. Ahora fue el turno del chef, Christophe Krywonis (53), quien invitado al ciclo "PH: Podemos Hablar" contó cómo fue crecer sin la figura de su padre.

"Crecí sin mi viejo. Está vivo, pero ausente", le contó a Andy Kusnetzoff. Y agregó: "No es que se fue, nunca se hizo cargo. No es un mal tipo, es un pobre tipo que nunca asumió su rol de papá. Me crió mi mamá y después mi madrina. Me fui bastante temprano de casa".

Motivado por su hija, el jurado del programa "Familias frente a frente", buscó contactar con su padre en el 2001, mientras planeaba un viaje a su Francia natal. "Lo busqué en Internet y en 2003 lo fui a ver. Me recibió en su casa, me quedé tres horas y era el mismo hombre de siempre. Me di vuelta y me fui", aseveró Christophe. "Le di mi teléfono, le dije que viniera si quería, pero pude cerrar la puerta bien. Eso me permitió crecer mucho", expresó.