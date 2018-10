VIDEO | Se cayó de la moto y un rival le pasó por encima

Hoy 17:55 -

Durante el campeonato británico de Superbikes, el piloto Dan Linfoot sufrió una dolorosa caída durante la competencia y fue atropellado por Tommy Brindewell. Milagrosamente, el motociclista salvó su vida y no tuvo lesiones de gravedad.

Thanks to everyone for the outpouring of messages regarding today’s accident. Firstly thanks to all medics at Assen, great service as always. Sorry @tommybridewell and all others involved. I’ve got away lightly with no injuries but gonna be sore for a few days. Thank you all. pic.twitter.com/iaGn3fxZKH