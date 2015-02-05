CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de octubre de 2018
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
02/10/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MI
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 LA VOZ ARGENTINA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 100 DÍAS PARA
ENAMORARSE
01.00 TODO POR MI HIJA
01.30 KARA PARA ASK
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 7
15.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL
SHOW
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA
COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 FANÁTICAS
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL VS.
BROWN DE ADROGUÉ
CANAL4
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
SPACE
06.41 JAMAICA BAJO CERO
08.35 LA MASCOTA DEL PRESIDENTE
10.28 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
13.02 OPERACIÓN ESCAPE
14.42 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
14.59 HAPPY FEET - EL PINGÜINO
16.57 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE
HUESOS
19.26 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
22.00 GAME OF THRONES 05 EPS 01
23.06 EL ABOGADO DEL DIABLO
TCM
09.17 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.04 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.56 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.48 SUPERMAN 2. DONNER CUT
14.09 BEETHOVEN 2
15.51 UN PAPÁ GENIAL
17.35 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES
19.40 LOBO
22.00 JASON X - MALDAD SUPREMA
23.40 CANDYMAN
TNT
07.09 FURIA EN DOS RUEDAS
08.43 CORAZÓN DE TINTA
10.34 STEP UP 3D
12.33 HELLBOY
14.39 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
16.59 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
19.06 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
22.00 EL SECRETO DE SELENA
23.00 SON COMO NIÑOS
00.50 ASESINO NINJA
SPACE
06.00 GRAN TORINO
08.17 LOS INTRUSOS
09.43 BATMAN & ROBIN
12.03 COMMITMENT. EL INFILTRADO
13.43 BOURNE. EL ULTIMATUM
15.49 GHOST RIDER. EL VENGADOR FANTASMA
17.48 MR. HOLMES
19.50 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS
22.00 FIRESTORM
23.41 LOBO GUERRERO
CINECANAL
11.10 LA MECÁNICA DEL CORAZÓN
12.50 SHREK PARA SIEMPRE
14.25 PEQUEÑOS INVASORES
15.55 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
17.40 VECINOS CERCANOS DEL 3ER TIPO
19.35 MISIÓN RESCATE
22.00 EL FIN DE LOS TIEMPOS
23.35 PRIEST, EL VENGADOR
01.05 EL EXPERIMENTO BELKO
02.40 VIAJE CENSURADO
04.15 AMIGOS... SIEMPRE AMIGOS
SONY
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
13.00 MARVEL’S RUNAWAYS
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 HOMBRES DE NEGRO 3
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+SÁBADO, 6 DE OCTUBRER, A
LAS 23 SE PRESENTARÁ SOEMA
MONTENEGRO CON FOLCLORE
LATINOAMERICANO.
TEATRO LA CASA
(PASAJE SAN LORENZO Nº
2699-2799)
* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A
LAS 22, VULGAR, SAJRAS Y
VYSCERYS PRESENTARÁN
SUS RESPECTIVOS TRABAJOS
DISCOGRÁFICOS.
* JUEVES 11 DE OCTUBRE,
LAS DIFERENCIAS Y SAPERE
AURE.
* SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS
22, LOS KARANES Y BANDAS DE
ROCK LOCAL.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 19, LA GRAN PEÑA,
CON FABRICIO RODRÍGUEZ, LA
PESADA SANTIAGUEÑA, ÁLVARO
OTINETTI, MÓSOJ ÑAUPA Y EL
BALLET PERFUME DE CARNAVAL.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE
20 A 21.30, SE DICTAN CLASES
DE “DANZAS FOLCLÓRICAS
ARGENTINAS”, DESTINADAS A
ADOLESCENTES Y ADULTOS.
MILONGA PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON
ENTRADA GRATUITA, TE INVITA A
BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
PIE PEQUEÑO (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 03/10 16:30 (Cast) 18:30
(Cast) 20:30 (Cast)
EL DEPREDADOR (3D)
CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HASTA EL 03/10 22:30 (Subt)
EL DEPREDADOR (2D)
CIENCIA FICCIÓN (13 años)
Hasta el 03/10 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 03/10 20:30 (Subt) 22:35
(Subt) 00:45 (Subt)
LA CASA CON UN RELOJ EN
SUS PAREDES (2D)
TERROR , FANTASÍA (ATP)
HASTA EL 03/10 16:30 (Cast)
SLENDER MAN (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 03/10 18:45 (Cast) 20:45
(Subt) 22:45 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 03/10 16:10 (Cast) 18:10
(Cast) 20:15 (Cast)
ACUSADA (2D):
DRAMA (+16 AÑOS)
HASTA EL 03/10 22:20 (Cast)
SANGRE BLANCA (2D)
TRILLER (16 ANOS)
HASTA EL 03/10 16:20 (Cast)
HISTORIAS DE
ULTRATUMBAS (2D)
TERROR, DRAMA (+13 AÑOS)
HASTA EL 03/10 18:20 (Cast)
MILLA 22 (2D)
ACCION (+13 AÑOS)
HASTA EL 03/10 20:30 (Subt) 22:30
(Subt) 00:40 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20
CASTELLANO 3D 17:30
SLENDER MAN APTA 16
AÑOS CASTELLANO 2D 20:30 -
22:50
SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO
JUEVES)
EL DEPREDADOR APTA 13
CON RESERVA
CASTELLANO 3D 20:00
CASTELLANO 2D 22:30
SUBTITULADO 2D 22:30 (SÓLO
JUEVES)
LA CASA CON UN RELOJ EN
LAS PAREDES APTA
CASTELLANO 2D 18:10
LA MONJA 2D APTA 13
AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 22:40
SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO
LOS JUEVES)