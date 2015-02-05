CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de octubre de 2018

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

02/10/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MI

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 LA VOZ ARGENTINA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE

01.00 TODO POR MI HIJA

01.30 KARA PARA ASK

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


CANAL 7

15.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL

SHOW

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL VS.

BROWN DE ADROGUÉ


CANAL4

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

SPACE

06.41 JAMAICA BAJO CERO

08.35 LA MASCOTA DEL PRESIDENTE

10.28 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

13.02 OPERACIÓN ESCAPE

14.42 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

14.59 HAPPY FEET - EL PINGÜINO

16.57 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE

HUESOS

19.26 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

22.00 GAME OF THRONES 05 EPS 01

23.06 EL ABOGADO DEL DIABLO

TCM

09.17 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.04 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.56 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.48 SUPERMAN 2. DONNER CUT

14.09 BEETHOVEN 2

15.51 UN PAPÁ GENIAL

17.35 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES

19.40 LOBO

22.00 JASON X - MALDAD SUPREMA

23.40 CANDYMAN

TNT

07.09 FURIA EN DOS RUEDAS

08.43 CORAZÓN DE TINTA

10.34 STEP UP 3D

12.33 HELLBOY

14.39 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

16.59 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

19.06 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

22.00 EL SECRETO DE SELENA

23.00 SON COMO NIÑOS

00.50 ASESINO NINJA

SPACE

06.00 GRAN TORINO

08.17 LOS INTRUSOS

09.43 BATMAN & ROBIN

12.03 COMMITMENT. EL INFILTRADO

13.43 BOURNE. EL ULTIMATUM

15.49 GHOST RIDER. EL VENGADOR FANTASMA

17.48 MR. HOLMES

19.50 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS

22.00 FIRESTORM

23.41 LOBO GUERRERO

CINECANAL

11.10 LA MECÁNICA DEL CORAZÓN

12.50 SHREK PARA SIEMPRE

14.25 PEQUEÑOS INVASORES

15.55 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

17.40 VECINOS CERCANOS DEL 3ER TIPO

19.35 MISIÓN RESCATE

22.00 EL FIN DE LOS TIEMPOS

23.35 PRIEST, EL VENGADOR

01.05 EL EXPERIMENTO BELKO

02.40 VIAJE CENSURADO

04.15 AMIGOS... SIEMPRE AMIGOS

SONY

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

13.00 MARVEL’S RUNAWAYS

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 HOMBRES DE NEGRO 3

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+SÁBADO, 6 DE OCTUBRER, A

LAS 23 SE PRESENTARÁ SOEMA

MONTENEGRO CON FOLCLORE

LATINOAMERICANO.

TEATRO LA CASA

(PASAJE SAN LORENZO Nº

2699-2799)

* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A

LAS 22, VULGAR, SAJRAS Y

VYSCERYS PRESENTARÁN

SUS RESPECTIVOS TRABAJOS

DISCOGRÁFICOS.

* JUEVES 11 DE OCTUBRE,

LAS DIFERENCIAS Y SAPERE

AURE.

* SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS

22, LOS KARANES Y BANDAS DE

ROCK LOCAL.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 19, LA GRAN PEÑA,

CON FABRICIO RODRÍGUEZ, LA

PESADA SANTIAGUEÑA, ÁLVARO

OTINETTI, MÓSOJ ÑAUPA Y EL

BALLET PERFUME DE CARNAVAL.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE

20 A 21.30, SE DICTAN CLASES

DE “DANZAS FOLCLÓRICAS

ARGENTINAS”, DESTINADAS A

ADOLESCENTES Y ADULTOS.

MILONGA PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON

ENTRADA GRATUITA, TE INVITA A

BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

PIE PEQUEÑO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 03/10 16:30 (Cast) 18:30

(Cast) 20:30 (Cast)

EL DEPREDADOR (3D)

CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HASTA EL 03/10 22:30 (Subt)

EL DEPREDADOR (2D)

CIENCIA FICCIÓN (13 años)

Hasta el 03/10 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 03/10 20:30 (Subt) 22:35

(Subt) 00:45 (Subt)

LA CASA CON UN RELOJ EN

SUS PAREDES (2D)

TERROR , FANTASÍA (ATP)

HASTA EL 03/10 16:30 (Cast)

SLENDER MAN (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 03/10 18:45 (Cast) 20:45

(Subt) 22:45 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 03/10 16:10 (Cast) 18:10

(Cast) 20:15 (Cast)

ACUSADA (2D):

DRAMA (+16 AÑOS)

HASTA EL 03/10 22:20 (Cast)

SANGRE BLANCA (2D)

TRILLER (16 ANOS)

HASTA EL 03/10 16:20 (Cast)

HISTORIAS DE

ULTRATUMBAS (2D)

TERROR, DRAMA (+13 AÑOS)

HASTA EL 03/10 18:20 (Cast)

MILLA 22 (2D)

ACCION (+13 AÑOS)

HASTA EL 03/10 20:30 (Subt) 22:30

(Subt) 00:40 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20

CASTELLANO 3D 17:30

SLENDER MAN APTA 16

AÑOS CASTELLANO 2D 20:30 -

22:50

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO

JUEVES)

EL DEPREDADOR APTA 13

CON RESERVA

CASTELLANO 3D 20:00

CASTELLANO 2D 22:30

SUBTITULADO 2D 22:30 (SÓLO

JUEVES)

LA CASA CON UN RELOJ EN

LAS PAREDES APTA

CASTELLANO 2D 18:10

LA MONJA 2D APTA 13

AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO

LOS JUEVES)

 
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