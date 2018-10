FÚNEBRES | 2 de octubre de 2018

02/10/2018 -

Fallecimientos

- Amado Marcelo Skaf (Trelew)

- Nedima Vittar

- Miguel Ángel Carrizo

- Mario Alejandro Anrique (La Banda)

- Blanca Nélida Lescano (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARRIZO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/18|. Sus hijos Carlos, Omar, Mirta, Silvia, Ángela y Sandra, hijos pol, Verónica, Lucrecia, Alejandro, Daniel y Carlos, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cemet. La Piedad. Casa de duelo E. Echeverria 272 Bº Mosconi. EMPRESA SANTIAGO.

CARRIZO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/18|. Cuni, Peri y Fernando Cáceres; Domingo Abdulajad y Fernando Juárez con sus respectivas familias participan el fallecimiento de su apreciado vecino y amigo . Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, MODESTO SEVERO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hijos Nené, Magui, Marta, Lito y Mario, sus hijos políticos, nietos Silvina y Emanuel Aguirre, Lucas y Daiana Lescano, Cinthia y Exequiel Espíndola, Esteban, Juan, Mario, Maxi y Facundo Castillo, sus bisnietos Leonel, Milagros, Luisina, Bastian y Abigail, sus hijos en el afecto Jorge, Matías y Colo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

CASTILLO, MODESTO SEVERO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. "Vive feliz entre ángeles y estrellas luminosas papá. Descansa en paz". Su hija Magui Castillo, sus nietos Lucas y Daiana Lescano, sus bisnietos Bastian y Abigail participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, MODESTO SEVERO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Hoy la tierra llora tu partida y el cielo gana un ángel más. Siempre estarás en nuestros corazones amado padre. Su hija Marta Castillo, sus nietos Cinthia y Exequiel Espíndola participan con profundo dolor su partida hacia la casa del Padre.

CASTILLO, MODESTO SEVERO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hija Nené Castillo, su hijo político Matías, sus nietos Silvina y Emanuel Aguirre, sus bisnietos Leonel, Milagros y Luisina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, MODESTO SEVERO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Señor ya está ante Ti, recíbelo en tu reino. Su hijo Mario Castillo, su nuera Marcela Rodríguez, sus nietos Esteban, Juan, Mario, Maxi y Facundo Castillo, sus nietos políticos Carla y Daiana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, MODESTO SEVERO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Sus hijos Lito Castillo y Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, MODESTO SEVERO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Julio Bridoux, su esposa Martha, sus hijos Pablo, Silvina, Santiago y María Eugenia participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Pedimos oraciones en su memoria.

CASTILLO, MODESTO SEVERO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. El presidente interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, secretarios técnicos y personal, participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Modesto Severo Castillo, padre del Sr. Lito Castillo, compañero de trabajo, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

CASTILLO, MODESTO SEVERO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Señor ya está ante Ti, recíbelo en tu reino. Su consuegra América Escobedo, sus hijos Carlos, Ricardo y Nena Lescano participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE MARTINETTI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Manuel Sanchez y Elena Marina Piccardi, sus hijas Maria Elena, Maria Laura y Maria del Pilar y familias, participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su esposo Faustino y flia, en este triste momento. Descansa en paz.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Sus primas Lita y Nilda y familia, acompañan con profundo dolor a su flia. el fallecimiento de su primo. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Diana Juarez de Gimenez, Gerónimo y su ahijada Vanina Gimenez junto a Andresito Gimenez y Nazarena Godoy Gimenez, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Verónica, Cecilia, Miso, Andrés, Fernando y Beto participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de sus queridos amigos de la adolescencia Santi y Esteban, acompañándolos a ellos y demás familiares en el pesar. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Kita Soriano de Díaz, Silvia de Zimmer, Olga Nazario, Adita Flores, Rosi Muñoz y Martha de Palmeyro participan con pesar el fallecimiento del hermano de su amiga Aurora. Ruegan oraciones en su memoria.

SIERRA, ROSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/18|. No lloren si me aman. Descansa en paz madre querida. Siempre estaras presente en nuestras vidas. Sus hijos Ramona, Claudio, Carlos, Fernando y Juan Sierra, sus nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos son velados en Calle 241 Nº 1447 Bº Colon y serán inhumados hoy a las 17 hs. en el cementerio La Piedad.

SKAF, AMADO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció en Trelew el 30/9/18|. Su hermana Reina Victoria Jarma de Jorge participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en dicha ciudad.

SKAF, AMADO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció en Trelew el 30/9/18|. Su sobrino Ramón Guillermo Jorge y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SKAF, AMADO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció en Trelew el 30/9/18|. Su sobrino Miguel Ángel Jorge y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SKAF, AMADO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció en Trelew el 30/9/18|. Su prima Elena Pagella de Chara y sus hijas María y María José con sus respectivas familias despiden a su tío y acompañan a su familia.

VILLAVICENCIO, EDGAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. "Si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la cual las bellezas palidecen..." (San Agustín). Elsi Carmona participa el fallecimiento de "Agus". Eleva oraciones para que reconforten a sus amados padres Edgar y Nancy y hermanos Mica, Vale y Coki y familiares.

VILLAVICENCIO, EDGAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Consejo de Facultad, Decana, Secretaria de Facultad, Coordinadores de Carrera, docentes, no docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias para la innovación y el Desarrollo participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo del Ing. Edgar Villavicencio, docente de esta facultad.

VITTAR, NEDIMA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/18|. Su hijo y flia participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

AUTALÁN, CONSTANZA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. El amor no desaparece nunca, la muerte no es el final. Simplemente me fui a la habitación de al lado. Lo que éramos el uno por el otro, lo seremos siempre. Dame el nombre que siempre me diste y háblame como lo hiciste siempre sin tono diferente ni triste. Sigue riéndote de lo que nos hacías reír juntos, piensa en mí y reza por mí que la vida sigue. ¿Por qué habría yo de estar fuera de tu pensamiento? Simplemente porque no me ves? Te espero, no estoy lejos sino justo del otro lado del camino donde todo está bien. Sus padres, hermanos, abuelos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

BILLONI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/06|. Sus sobrinos y sobrinos nietos, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse once años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. No llores si me amas..si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo...enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su madre y hermanos invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo, con motivo de cumplirse 2 meses de su partida al Reino Celestial.

FERRÁNDEZ, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. "El dolor y el vacío que dejó tu partida en nuestras vidas, nada podrá llenarlo. Fuiste un padre ejemplar, cuídanos por el camino con tu grandiosa humildad y sencillez". Su esposa Kuty y sus hijos Iván y Cari invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia San José Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ANRIQUE, MARIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/18|. Sus padres Adriana Godoy, y Pablo Anrique sus hnos Belen, Santi, Rita, Ariel, Walter y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas cementerio la misericordia. Cob. Norcen. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

LESCANO, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Su hija Carmen, su nieto Mauro, hnos. hnos. po. y demás familiares, part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LESCANO, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Propietarios y empleados de taller Tevez participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Pichi. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ORTÍZ, SELVA APOLINARIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. ''Algunas personas jamás nos dejan, nunca se van por completo aunque ya no están''. Su esencia queda su voz se escucha y los sentimientos sonreír. Algunas personas jamás nos dejan son eternas. Su hija Inés, su hijo político Alfredo y su nieto Santiago, sus hermanos, hermanos políticos, nietos en el afecto, primos, sobrinos y demás familiares, invitan al responso que se oficiará hoy a las 9 hs en el Cementerio La Misericordia y a las 20 hs se oficiará una misa en la Parroquia Cristo Rey, al cumplirse el primer aniversario de su partida al Reino de Dios. Se ruega una oración a su querida memoria.

PAZ, ELSA EVA DRA. (CUNI) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/15|. Sus hermanas Mirta; María Angelica, Teresa, Mario, sus cuñados Teresa Charra y Francisco Cisterna y demás familiares invitan a la misa que se oficiará el día 03 de Octubre en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20:30 hs, al cumplirse tres años de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ORTIZ, HUGO ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/15|. "Papi, aunque estés lejos de mi, siempre estarás en mi mente. Nunca serás mi pasado, siempre serás mi presente. Aquí te voy a esperar para darte el abrazo de despedida que no pude darte. Te amo Pa". Su esposa Blanca, sus hijas Luciana y Belén, sus hijos políticos y nietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Cristo Rey, con motivo de cumplirse tres años de su triste partida. Ruegan una oración en su memoria.

SÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL (Pinocho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Pino: Nos duele aceptar que no estés con nosotros porque fuiste un hombre bueno, noble y generoso, nos quedan tus recuerdos y enseñanzas y vivirás en nuestros corazones por siempre. Fuiste un buen padre, esposo y mejor abuelo, rezaremos por tu descanso siempre. Su esposa, hijos Edgardo y Angela, hijos políticos, sus queridos nietos Thomas, Ariadna, Sol, Victoria y Daniel. Se ruega una oración a su memoria.

SÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL (Pinocho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Papi: Hace un año abrías tus alas y te llevabas parte de nuestros corazones con vos. Dicen que ''se muere cuando se olvida'', esos no nos pasa contigo porque te recordamos a diario y nos seguís haciendo falta. Te amamos y extrañamos mucho. Su hija Angela, tu hijo político Martín, tus nietos Thomas y Victoria. Se ruega una oración en su memoria.